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Время 20.00, а воды так и нет!!!!

Березовая, Красная Сибирь!

28.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал житель микрорайона:

время 20.00, а воды так и нет!!!!
Березовая, Красная Сибирь!
Может, у кого-то вода появилась?


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