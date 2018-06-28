время 20.00, а воды так и нет!!!!

ЧС в Бердске: Укрепляют плотины жители затопленных фекалиями улиц
Притворилась ребенком для уклонения от уплаты налогов жительница Новосибирской области
ЧС в Бердске: 30 млн рублей на спасение города от фекальных стоков дала область
В память о выпавшей из окна 5-летней девочке создали мемориал в Бердске
57 коров погибли от удара током на ферме в Татарстане
Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»
Фекальные стоки угрожают затопить Микрорайон Бердска
Клиенты «Весь Бердск» сообщают свои новости читателям «Курьер.Среда.Бердск»