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Информатор WADA Родченков пытался покончить с собой

Инцидент с самоубийством произошел в вашингтонской квартире, которую для Родченкова снимает ФБР. Полагают, что у него сдали нервы от прессинга спецслужб, заставляющих свидетельствовать против России.

28.06.2018 Фото: Стоп-кадр с видео Первого канала Один комментарий

Информатор WADA Родченков пытался покончить с собой

Родченкова поместили в психоневрологическую клинку

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщается в телеграм-канале RT со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова, передает РИА Новости.

«Информация получена от моих коллег из США по линии комитета», — рассказал Ионов, подчеркнув, что детали тщательно скрываются американскими спецслужбами.

По имеющимся данным, инцидент произошел 19 июня в квартире Родченкова в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР. Бывшего директора московской антидопинговой лаборатории обнаружили сотрудники ведомства, которые вызвали службу спасения «911», после чего он был госпитализирован в психоневрологическую клинику.

По мнению Ионова, Родченков сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и устал от прессинга американского правосудия и американских спецслужб, заставляющих свидетельствовать против России.

«Видимо, у него сдали нервы после таких серьезных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны», — заключил он.

В 2016 году Родченков на страницах New York Times рассказал о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. Это привело к расследованию со стороны WADA и Международного олимпийского комитета. В итоге МОК признал 43 российских спортсмена виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх.

Впоследствии Спортивный арбитражный суд полностью удовлетворил апелляции 28 россиян. Апелляции еще 11 атлетов были удовлетворены частично.

Российские власти неоднократно опровергали утверждения Родченкова.

 


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Эту «срочную новость», появившуюся на сатирическом сайте фейковых новостей «ИА Панорама» с подачи пропагандистского канала RT c великим удовольствием заглотили все государственные СМИ 8) Там речь вообще шла про «нервный срыв», а не самоубийство и больше не из каких источников это не подтверждается, фейк, срача ради детектед. ;)

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