Информатор WADA Родченков пытался покончить с собой

Родченкова поместили в психоневрологическую клинку
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщается в телеграм-канале RT со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова, передает РИА Новости.
«Информация получена от моих коллег из США по линии комитета», — рассказал Ионов, подчеркнув, что детали тщательно скрываются американскими спецслужбами.
По имеющимся данным, инцидент произошел 19 июня в квартире Родченкова в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР. Бывшего директора московской антидопинговой лаборатории обнаружили сотрудники ведомства, которые вызвали службу спасения «911», после чего он был госпитализирован в психоневрологическую клинику.
По мнению Ионова, Родченков сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и устал от прессинга американского правосудия и американских спецслужб, заставляющих свидетельствовать против России.
«Видимо, у него сдали нервы после таких серьезных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны», — заключил он.
В 2016 году Родченков на страницах New York Times рассказал о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. Это привело к расследованию со стороны WADA и Международного олимпийского комитета. В итоге МОК признал 43 российских спортсмена виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх.
Впоследствии Спортивный арбитражный суд полностью удовлетворил апелляции 28 россиян. Апелляции еще 11 атлетов были удовлетворены частично.
Российские власти неоднократно опровергали утверждения Родченкова.
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Эту «срочную новость», появившуюся на сатирическом сайте фейковых новостей «ИА Панорама» с подачи пропагандистского канала RT c великим удовольствием заглотили все государственные СМИ Там речь вообще шла про «нервный срыв», а не самоубийство и больше не из каких источников это не подтверждается, фейк, срача ради детектед.
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