Зарезал девушку на первом свидании после знакомства в интернете и сел на 20 лет житель Новосибирска

В Новосибирске 32-летний мужчина осужден на длительный срок заключения за убийство, покушение на убийство и кражу, сообщил старший помощник руководителя регионального управления СКР Дмитрий Чечулин в среду.

Собранные Заельцовским межрайонным следственным отделом СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 32-летнего мужчины в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти другому человеку, двум лицам, с целью скрыть другое преступление, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам), ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

По данным следствия, в ночь на 29 сентября 2017 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения 32-летний житель Новосибирска посредством сети Интернет познакомился с 19-летней девушкой и договорился с ней о встрече. Далее около 3 часов 29 сентября он прибыл в квартиру в одном из домов на ул. Залесского в Новосибирске, где 19-летняя девушка временно проживала. В указанный момент здесь же находились также временно проживающие в квартире 30-летняя и 20-летняя девушки.

В какой-то момент нахождения мужчины и 19-летней девушки в одной из комнат между ними произошла ссора. В ходе конфликта на почве внезапно возникшей личной неприязни к потерпевшей мужчина с целью убийства нанес ей имеющимся при себе ножом не менее 14 ножевых ранений, от которых та скончалась на месте.

Далее злоумышленник нанес не менее 15 ножевых ранений находившейся в квартире 20-летней девушке, после того как она перестала подавать признаки жизни, причиненные потерпевшей телесные повреждения злоумышленник посчитал достаточными для наступления смерти и с места происшествия скрылся, при этом завладев сотовым телефоном и денежными средствами на общую сумму 5000 рублей.

Находившаяся в квартире 30-летняя девушка в момент совершения фигурантом дела противоправных действий спряталась на балконе квартиры.

В тот же день мужчина, скрываясь от следствия, уехал в Кемеровскую область. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска новосибирской полиции в ночь на 30 сентября на территории Мариинска был задержан автомобиль, в котором находился подозреваемый в совершении преступления.

Вследствие оказания 20-летней потерпевшей своевременной и квалифицированной медицинской помощи её смерть по независящим от злоумышленника обстоятельствам не наступила.

Приговором Заельцовского районного суда Новосибирска мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.