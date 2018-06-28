КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Медведев хочет продлить ответные санкции на 2019 год

Зарезал девушку на первом свидании после знакомства в интернете и сел на 20 лет житель Новосибирска

60% пенсионеров находят работу через центры занятости в Новосибирской области

Чемпион мира по футболу Германия покидает мундиаль, проиграв Корее 0:2

До 23.00 холодная вода дойдет до всех домов Микрорайона Бердска

ЧС в Бердске: Укрепляют плотины жители затопленных фекалиями улиц

Притворилась ребенком для уклонения от уплаты налогов жительница Новосибирской области

ЧС в Бердске: 30 млн рублей на спасение города от фекальных стоков дала область

В память о выпавшей из окна 5-летней девочке создали мемориал в Бердске

57 коров погибли от удара током на ферме в Татарстане

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Зарезал девушку на первом свидании после знакомства в интернете и сел на 20 лет житель Новосибирска

19-летняя скончалась от 14 ударов ножом. Вторая девушка, получив множественные ножевые ранения, выжила. Убийцу задержали в Мариинске, куда он сбежал.

28.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Зарезал девушку на первом свидании после знакомства в интернете и сел на 20 лет житель Новосибирска

Приговор еще не вступил в законную силу

В Новосибирске 32-летний мужчина осужден на длительный срок заключения за убийство, покушение на убийство и кражу, сообщил старший помощник руководителя регионального управления СКР Дмитрий Чечулин в среду.

Собранные Заельцовским межрайонным следственным отделом СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 32-летнего мужчины в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти другому человеку, двум лицам, с целью скрыть другое преступление, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам), ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

По данным следствия, в ночь на 29 сентября 2017 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения 32-летний житель Новосибирска посредством сети Интернет познакомился с 19-летней девушкой и договорился с ней о встрече. Далее около 3 часов 29 сентября он прибыл в квартиру в одном из домов на ул. Залесского в Новосибирске, где 19-летняя девушка временно проживала. В указанный момент здесь же находились также временно проживающие в квартире 30-летняя и 20-летняя девушки.

В какой-то момент нахождения мужчины и 19-летней девушки в одной из комнат между ними произошла ссора. В ходе конфликта на почве внезапно возникшей личной неприязни к потерпевшей мужчина с целью убийства нанес ей имеющимся при себе ножом не менее 14 ножевых ранений, от которых та скончалась на месте.

Далее злоумышленник нанес не менее 15 ножевых ранений находившейся в квартире 20-летней девушке, после того как она перестала подавать признаки жизни, причиненные потерпевшей телесные повреждения злоумышленник посчитал достаточными для наступления смерти и с места происшествия скрылся, при этом завладев сотовым телефоном и денежными средствами на общую сумму 5000 рублей.

Находившаяся в квартире 30-летняя девушка в момент совершения фигурантом дела противоправных действий спряталась на балконе квартиры.

В тот же день мужчина, скрываясь от следствия, уехал в Кемеровскую область. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска новосибирской полиции в ночь на 30 сентября на территории Мариинска был задержан автомобиль, в котором находился подозреваемый в совершении преступления.

Вследствие оказания 20-летней потерпевшей своевременной и квалифицированной медицинской помощи её смерть по независящим от злоумышленника обстоятельствам не наступила.

Приговором Заельцовского районного суда Новосибирска мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Медведев хочет продлить ответные санкции на 2019 год Зарезал девушку на первом свидании после знакомства в интернете и сел на 20 лет житель Новосибирска 60% пенсионеров находят работу через центры занятости в Новосибирской области

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика