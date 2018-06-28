Ремонтируют крышу бывшей химзаводской поликлиники в Бердске

В 2016 году здание химзаводской поликлиники передали бердской горбольнице
Начался ремонт кровли здания горбольницы, бывшей химзаводской поликлиники, по ул. Пушкина, 172 в Бердске. Об этом на совещании чиновников 25 июня сообщил главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.
— Дожди показали проблемные участки? — спросил у Краморова мэр Евгений Шестернин.
— Конечно. Их три.
По словам Юрия Краморова, для дальнейшего ремонта еще потребуются деньги. На что Шерстернин заявил, что нужно проявлять инициативу и обращаться за помощью в министерство здравоохранения, так как другого варианта нет.
— Я готов ехать на встречу в министерство. Будем встречаться с руководством, потому что нам самим не справиться. Потому что та ситуация, которая по кровле, она не терпит отлагательств, — акцентировал Шестернин.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аукцион на поиск подрядчика для ремонта крыши химзаводской поликлиники был размещен на сайте госзакупок 14 мая. Общая сумма контракта 3 823 098 рублей. Гарантийный срок на выполненные по контракту работы составляет 5 лет с даты подписания акта приемки выполненных работ. Если в течении этого времени будут найдены недостатки, то подрядчик должен своими силами и за свой счет их устранить.
В контракте оговаривается время, в которое строители не должны работать с шумным инструментом. Вредные шумовые воздействия, нарушающие покой пациентов в помещении, а также на территории медицинского учреждения, запрещаются с 15.00 до 17.00, в соответствии с регламентом работы медицинского учреждения. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
Напомним, капитальный ремонт здания химзаводской поликлиники за 60 млн рублей, подрядчик начал в 2017 году. На первом этаже планируют открыть взрослую и детскую поликлинику, на втором — акушерско-поликлиническое отделение с процедурным кабинетом и УЗИ. На третьем будет стоматология с кабинетами врачей-стоматологов и хирургов-стоматологов, а также враче-ортодонтов. На четвертом этаже будет располагаться зуботехническая лаборатория, центр здоровья и школа здоровья.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
А в 60 млн. не уложились? Почему опять повторяется старая схема, опробированная в ходе ремонта ГДК, с капитальным ремонтом внутренних помещений, а крышу латаем позже, после протечки на отремонтированные потолки и стены? Зато асфальт укладывали в ливень до 23-00 в ноябре месяце! Тогда крыша не протекала? А ещё и денег не хватило!
0 0
ремонт это хорошо, только город растет в сторону микрорайона и Раздольного, а медики обустраиваются — на другом краю города.
0 0