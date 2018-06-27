До 23.00 холодная вода дойдет до всех домов Микрорайона Бердска

Обещанная в 19.00 вода в обезвоженных домах Микрорайона Бердска не появилась и в 20.45 сегодня, 27 июня.

Микрорайоновцы сообщают «Курьер. Среда. Бердск», что сидят с ведрами у крана, из которого вода не течет. Напомним, что холодную воду отключили в связи с устранением глобальной коммунальной аварии, из-за которой заливает фекальными стоками несколько улиц Бердска.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по ЖКХ и строительству Владимир Захаров, на заседании комиссии по ЧС при главе города определили график подачи воды микрорайоновцам. Вода будет идти с 6.00 до 10.00 и с 19.00 до 23.00.

По словам Захарова, все управляющие компании оповещены об особом режиме водоснабжения и обязаны предупредить жителей. Он приносит извинения бердчанам за доставленное неудобство и просит соблюдать пожарную безопасность.

-За эти часы люди смогут набрать воды, сделать необходимые водные процедуры, — полагает вице-мэр по ЖКХ.

Однако график не выдерживается. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в ЕДДС, воду включили, но она просто еще не до всех домов дошла. Ждем!

По прогнозам Захарова, такой режим подачи воды будет действовать дня три. К 30 июня планируют устранить крупную аварию на канализационном коллекторе в районе ул. Ушакова.