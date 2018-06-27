До 23.00 холодная вода дойдет до всех домов Микрорайона Бердска

Фекальные стоки Микрорайона затопили частный сектор. Из-за этого воду дают по графику
Обещанная в 19.00 вода в обезвоженных домах Микрорайона Бердска не появилась и в 20.45 сегодня, 27 июня.
Микрорайоновцы сообщают «Курьер. Среда. Бердск», что сидят с ведрами у крана, из которого вода не течет. Напомним, что холодную воду отключили в связи с устранением глобальной коммунальной аварии, из-за которой заливает фекальными стоками несколько улиц Бердска.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по ЖКХ и строительству Владимир Захаров, на заседании комиссии по ЧС при главе города определили график подачи воды микрорайоновцам. Вода будет идти с 6.00 до 10.00 и с 19.00 до 23.00.
По словам Захарова, все управляющие компании оповещены об особом режиме водоснабжения и обязаны предупредить жителей. Он приносит извинения бердчанам за доставленное неудобство и просит соблюдать пожарную безопасность.
-За эти часы люди смогут набрать воды, сделать необходимые водные процедуры, — полагает вице-мэр по ЖКХ.
Однако график не выдерживается. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в ЕДДС, воду включили, но она просто еще не до всех домов дошла. Ждем!
По прогнозам Захарова, такой режим подачи воды будет действовать дня три. К 30 июня планируют устранить крупную аварию на канализационном коллекторе в районе ул. Ушакова.
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У нас холодную воду дали в 19-10. Успели сделать запасы и помыться.
Спасибо, что именно такой режим включения воды при ЧС выбрали. Водой с подвозных машин особо не запасешься.
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А почему бы не выбрать?Воду на машинах подвозят когда проблема с водоводом,а сейчас проблема с канализационным коллектором.а так-днём люди на работе.ночью спят как график поможет снизить стоки?
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а центр то чего сидит с низким давлением воды, на верхних этажах совсем тоненькой струечкой сочится
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Южный 8 квартал до сих пор сидит без воды 22-00, а у людей маленькие дети. Глава явно не справляется со своей задачей
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Вода в центре появилась. Напор хороший.
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