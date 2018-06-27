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До 23.00 холодная вода дойдет до всех домов Микрорайона Бердска

По графику воду должны были включить в 19.00. Но пока микрорайоновцы сидят с пустыми ведрами. На ночь воду снова отрубят, а утром дадут на 4 часа.

27.06.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.

До 23.00 холодная вода дойдет до всех домов Микрорайона Бердска

Фекальные стоки Микрорайона затопили частный сектор. Из-за этого воду дают по графику

Обещанная в 19.00 вода в обезвоженных домах Микрорайона Бердска не появилась и в 20.45 сегодня, 27 июня.

Микрорайоновцы сообщают «Курьер. Среда. Бердск», что сидят с ведрами у крана, из которого вода не течет. Напомним, что холодную воду отключили в связи с устранением глобальной коммунальной аварии, из-за которой заливает фекальными стоками несколько улиц Бердска.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по ЖКХ и строительству Владимир Захаров, на заседании комиссии по ЧС при главе города определили график подачи воды микрорайоновцам. Вода будет идти с 6.00 до 10.00 и с 19.00 до 23.00.

По словам Захарова, все управляющие компании оповещены об особом режиме водоснабжения и обязаны предупредить жителей. Он приносит извинения бердчанам за доставленное неудобство и просит соблюдать пожарную безопасность.

-За эти часы люди смогут набрать воды, сделать необходимые водные процедуры, — полагает вице-мэр по ЖКХ.

Однако график не выдерживается. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в ЕДДС, воду включили, но она просто еще не до всех домов дошла. Ждем!

По прогнозам Захарова, такой режим подачи воды будет действовать дня три. К 30 июня планируют устранить крупную аварию на канализационном коллекторе в районе ул. Ушакова.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    У нас холодную воду дали в 19-10. Успели сделать запасы и помыться.

    Спасибо, что именно такой режим включения воды при ЧС выбрали. Водой с подвозных машин особо не запасешься.

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    • Дачник

      А почему бы не выбрать?Воду на машинах подвозят когда проблема с водоводом,а сейчас проблема с канализационным коллектором.а так-днём люди на работе.ночью спят как график поможет снизить стоки?

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  2. Габриель

    а центр то чего сидит с низким давлением воды, на верхних этажах совсем тоненькой струечкой сочится :( *NO*

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Ирина

    Южный 8 квартал до сих пор сидит без воды 22-00, а у людей маленькие дети. Глава явно не справляется со своей задачей

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  4. житель

    Вода в центре появилась. Напор хороший.

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