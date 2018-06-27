Воришка петунии, глянь на небо! Там божечка ведет ваше личное дело))))

В рубрику «Сообщи свои новости» написала

Дорогие воришки! Вы уже не удивляете! Из года в год выкапываете из редакционной клумбы цветы. На этот раз не розы, а петунии. Очень хотелось бы залезть в ваш мозг и понять мотив. Вам нравится воровать цветы именно с нашей клумбы? У вас нет денег на рассаду? Вы уверены, что ворованное растет лучше? Выбирая ответ на первый вопрос – ну, право, мелко, на второй – заходите в редакцию – дам вам денег на покупку у бабушек на рынке цветочков, на третий – тогда унюхаться вам нашими цветочками, втягивайте аромат прям от ноздрей до ануса!

Хотя — что это я, мозговедка, хочу от цветочных воришек, тут метрами вандалят шланги с коллектора, благодаря которому через пару дней весь Микрорайон будет в фекальной корке.

Уже любуетесь своей клумбой? А на небе божечка сидит – он все записывает в вашу карточку))) Очень хочется верить, что ваши дети или внуки не видят, как вы воруете)