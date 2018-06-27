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Воришка петунии, глянь на небо! Там божечка ведет ваше личное дело))))

Вы уверены, что ворованное растет лучше?

27.06.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Галина Коморникова:

Дорогие воришки! Вы уже не удивляете! Из года в год выкапываете из редакционной клумбы цветы. На этот раз не розы, а петунии. Очень хотелось бы залезть в ваш мозг и понять мотив. Вам нравится воровать цветы именно с нашей клумбы? У вас нет денег на рассаду? Вы уверены, что ворованное растет лучше? Выбирая ответ на первый вопрос – ну, право, мелко, на второй – заходите в редакцию – дам вам денег на покупку у бабушек на рынке цветочков, на третий – тогда унюхаться вам нашими цветочками, втягивайте аромат прям от ноздрей  до ануса!

Хотя — что это я, мозговедка, хочу от цветочных воришек, тут метрами вандалят шланги с коллектора, благодаря которому через пару дней весь Микрорайон будет в фекальной корке.

Уже любуетесь своей клумбой? А на небе божечка сидит – он все записывает в вашу карточку))) Очень хочется верить, что ваши дети или внуки не видят, как вы воруете)

 


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(2) Комментариев

  1. елена

    да ладно..у нас на даче свеклу как то всю выдрали..

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  2. Аноним

    Галина,это точно делают бабки,потому что в прошлом году в парке лично ловила такую.Всего у них хватает.Просто без воровства уже жить не могут.И дети их знают и внуки тоже знают и учатся у таких .Те же бабушки на рынке тоже не чисты на руку.Целый день сидят на рынке,не имея огорода,а продают огородную продукцию

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