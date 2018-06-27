Воришка петунии, глянь на небо! Там божечка ведет ваше личное дело))))

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да ладно..у нас на даче свеклу как то всю выдрали..
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Галина,это точно делают бабки,потому что в прошлом году в парке лично ловила такую.Всего у них хватает.Просто без воровства уже жить не могут.И дети их знают и внуки тоже знают и учатся у таких .Те же бабушки на рынке тоже не чисты на руку.Целый день сидят на рынке,не имея огорода,а продают огородную продукцию
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