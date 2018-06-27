Жижу из разрытого канализационного коллектора возят на пустырь в Военном городке

ЧС в Бердске: Укрепляют плотины жители затопленных фекалиями улиц
Притворилась ребенком для уклонения от уплаты налогов жительница Новосибирской области
ЧС в Бердске: 30 млн рублей на спасение города от фекальных стоков дала область
В память о выпавшей из окна 5-летней девочке создали мемориал в Бердске
57 коров погибли от удара током на ферме в Татарстане
Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»
Фекальные стоки угрожают затопить Микрорайон Бердска
Клиенты «Весь Бердск» сообщают свои новости читателям «Курьер.Среда.Бердск»
Один чёрт нам всем скоро конец Россия обречена, всё сгнило и лавинообразно разрушается.
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Нет! Мы выстоим! И всё у нас будет хо-ро-шо
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