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Жижу из разрытого канализационного коллектора возят на пустырь в Военном городке

Благоустраивать нельзя, это военная земля, а мусором заваливать можно…

27.06.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Ирина:
Жижу из разрытого канализационного коллектора возят на пустырь около АЗС Хором в Военном городке, куда смотрит власть, одно устроят, другое загрязняют. Вообще, эта территория в Военном городке служит нашей администрации свалкой, сейчас вот возят камазами глину , вываливают в районе недостроенных домов. Благоустраивать нельзя, это военная земля, а мусором заваливать можно…


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Один чёрт нам всем скоро конец :-D Россия обречена, всё сгнило и лавинообразно разрушается.

    Thumb up 7 Thumb down 2

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