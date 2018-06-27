Жижу из разрытого канализационного коллектора возят на пустырь в Военном городке

В рубрику «Сообщи свои новости» написалЖижу из разрытого канализационного коллектора возят на пустырь около АЗС Хором в Военном городке, куда смотрит власть, одно устроят, другое загрязняют. Вообще, эта территория в Военном городке служит нашей администрации свалкой, сейчас вот возят камазами глину , вываливают в районе недостроенных домов. Благоустраивать нельзя, это военная земля, а мусором заваливать можно…