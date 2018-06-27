Притворилась ребенком для уклонения от уплаты налогов жительница Новосибирской области

Женщина притворилась ребенком для уклонения от оплаты долгов, об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Новосибирской области в среду.

34-летняя жительница Ордынского района задолжала по налогам порядка 30 тысяч рублей. Официального дохода дама не имела, долг передали приставам.

«Не желая открывать дверь, должница решила «поиграть в прятки». Спрятавшись за закрытой входной дверью, она попыталась ввести в заблуждение судебного пристава, меняя свой голос на детский», – рассказали приставы.

Неожиданно домой пришел сожитель дамы, он открыл дверь ключом. Испуганную должницу нашли за печкой со слезами на глазах. В негодовании от неудавшегося обмана женщина бросилась бить своего возлюбленного.

Судебным приставом-исполнителем наложен арест на имущество. Далее женщина сама продала вещи для погашения долгов.