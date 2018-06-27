КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Притворилась ребенком для уклонения от уплаты налогов жительница Новосибирской области

ЧС в Бердске: 30 млн рублей на спасение города от фекальных стоков дала область

В память о выпавшей из окна 5-летней девочке создали мемориал в Бердске

57 коров погибли от удара током на ферме в Татарстане

Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»

Фекальные стоки угрожают затопить Микрорайон Бердска

Рубль продолжает падать

Клиенты «Весь Бердск» сообщают свои новости читателям «Курьер.Среда.Бердск»

Сколько россиян доживут до пенсии

Как пережить расставание с любимыми, рассказали чиновникам Бердска

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Притворилась ребенком для уклонения от уплаты налогов жительница Новосибирской области

Когда судебные приставы пришли в дом к женщине, она меняла голос и пыталась сказать, что взрослых дома нет. На открывшего дверь сожителя она накинулась с кулаками.

27.06.2018 Фото: УФССП по НСО Нет комментариев

Притворилась ребенком для уклонения от уплаты налогов жительница Новосибирской области

Судебные приставы нередко сталкиваются с обманом и агрессией

Женщина притворилась ребенком для уклонения от оплаты долгов, об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Новосибирской области в среду.

34-летняя жительница Ордынского района задолжала по налогам порядка 30 тысяч рублей. Официального дохода дама не имела, долг передали приставам.

«Не желая открывать дверь, должница решила «поиграть в прятки». Спрятавшись за закрытой входной дверью, она попыталась ввести в заблуждение судебного пристава, меняя свой голос на детский», – рассказали приставы.

Неожиданно домой пришел сожитель дамы, он открыл дверь ключом. Испуганную должницу нашли за печкой со слезами на глазах. В негодовании от неудавшегося обмана женщина бросилась бить своего возлюбленного.

Судебным приставом-исполнителем наложен арест на имущество. Далее женщина сама продала вещи для погашения долгов.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Одни дома: троих детей оставили запертыми родители в Бердске ЧС в Бердске. Правительство выделило 30 млн рублей на ликвидацию коммунального провала ЧС в Бердске: Укрепляют плотины жители затопленных фекалиями улиц

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика