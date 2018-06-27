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ЧС в Бердске: 30 млн рублей на спасение города от фекальных стоков дала область

Ликвидировать крупную коммунальную аварию планируют за неделю. Кроме того региональное правительство пообещало выделить Бердску 32 млн рублей на строительство нового канализационного коллектора.

27.06.2018 Фото: Славы Душина Нет комментариев

ЧС в Бердске: 30 млн рублей на спасение города от фекальных стоков дала область

Провал на улице Ушакова теперь увеличивают намеренно — для ремонта коллектора

Аварию на ветхом участке железобетонного безнапорного коллектора в Бердске устранят в течение недели, до конца года данный участок заменят. На эти цели будет выделено более 30 млн рублей из областного бюджета, сообщил 27 июня и. о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

И.о. министра прокомментировал ситуацию, связанную с коммунальной аварией в Бердске, где на участке по ул. Ушакова от ул. Советской до ул. Некрасова, протяженностью 316,2 метра произошло обрушение проезжей части, вследствие разрушения железобетонного свода коллектора, построенного в 1968 году.

«После аварии местными властями была организована откачка стоков, но разрушения усилились, их протяжённость увеличилась. В рамках межмуниципального взаимодействия из Новосибирска в Бердск оперативно направлены две дополнительные станции откачки стоков. Это необходимо для того, чтобы начать ремонтные работы по замене аварийного железобетонного участка коллектора. В этой связи на период производства работ будут введены ограничения пользования холодной водой для жителей и организаций города. О времени и адресах отключений можно узнать на официальном сайте Бердска. Подрядная организация уже скомплектовала материалы, приступила к ремонтным работам, завершить которые планируется в ближайшую неделю», – прокомментировал Денис Архипов.

Кроме того, и.о. министра акцентировал внимание на том, что аварийный участок коллектора до конца года будет заменён. «Эта работа уже ведётся в плановом режиме, завершить её планируется в 2018 году. Из областного бюджета на строительство в 2018 году нового коллектора в Бердске будет выделено 32 миллиона рублей», – отметил Денис Архипов.

Финансирование работ по строительству нового коллектора будет осуществляться в рамках государственной программы «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Новосибирской области от 15.07.2013 №309-п и подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2022 годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.


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