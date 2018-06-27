ЧС в Бердске: 30 млн рублей на спасение города от фекальных стоков дала область

Аварию на ветхом участке железобетонного безнапорного коллектора в Бердске устранят в течение недели, до конца года данный участок заменят. На эти цели будет выделено более 30 млн рублей из областного бюджета, сообщил 27 июня и. о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

И.о. министра прокомментировал ситуацию, связанную с коммунальной аварией в Бердске, где на участке по ул. Ушакова от ул. Советской до ул. Некрасова, протяженностью 316,2 метра произошло обрушение проезжей части, вследствие разрушения железобетонного свода коллектора, построенного в 1968 году.

«После аварии местными властями была организована откачка стоков, но разрушения усилились, их протяжённость увеличилась. В рамках межмуниципального взаимодействия из Новосибирска в Бердск оперативно направлены две дополнительные станции откачки стоков. Это необходимо для того, чтобы начать ремонтные работы по замене аварийного железобетонного участка коллектора. В этой связи на период производства работ будут введены ограничения пользования холодной водой для жителей и организаций города. О времени и адресах отключений можно узнать на официальном сайте Бердска. Подрядная организация уже скомплектовала материалы, приступила к ремонтным работам, завершить которые планируется в ближайшую неделю», – прокомментировал Денис Архипов.

Кроме того, и.о. министра акцентировал внимание на том, что аварийный участок коллектора до конца года будет заменён. «Эта работа уже ведётся в плановом режиме, завершить её планируется в 2018 году. Из областного бюджета на строительство в 2018 году нового коллектора в Бердске будет выделено 32 миллиона рублей», – отметил Денис Архипов.

Финансирование работ по строительству нового коллектора будет осуществляться в рамках государственной программы «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Новосибирской области от 15.07.2013 №309-п и подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2022 годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.