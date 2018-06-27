КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Притворилась ребенком для уклонения от уплаты налогов жительница Новосибирской области

ЧС в Бердске: 30 млн рублей на спасение города от фекальных стоков дала область

В память о выпавшей из окна 5-летней девочке создали мемориал в Бердске

57 коров погибли от удара током на ферме в Татарстане

Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»

Фекальные стоки угрожают затопить Микрорайон Бердска

Рубль продолжает падать

Клиенты «Весь Бердск» сообщают свои новости читателям «Курьер.Среда.Бердск»

Сколько россиян доживут до пенсии

Как пережить расставание с любимыми, рассказали чиновникам Бердска

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


В память о выпавшей из окна 5-летней девочке создали мемориал в Бердске

Бердчане до сих пор несут игрушки, цветы и воздушные шары на место, где разбившуюся дочь нашел отец. СК все еще проводит проверку по факту трагедии.

27.06.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев

В память о выпавшей из окна 5 летней девочке создали мемориал в Бердске

Мемориальное место на входе в подвал, на ступенях которого разбилась девочка

Сегодня, 27 июня, на место трагедии в память о погибшей малышке в микрорайоне Прибрежном Бердска все еще приносят игрушки и цветы, зажигают свечи. Разбившуюся на ступенях, ведущих в подвал 10-этажки, девочку похоронили во вторник.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в субботу 23 июня из дома №11/2 по улице Попова, из окна четвертого этажа выпала 5-летняя девочка. Спустя час девочка скончалась в реанимационном отделении бердской горбольницы.

В этот же день на месте, где развернулась трагедия неравнодушные жители дома и города возложили цветы, игрушки и воздушные шары.

— Это большое горе для нас, соседей, да и всего Бердска, ведь у каждого есть дети. Мы это несчастье воспринимаем как личное, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Анна, проживающая в этом доме.

Как сообщил сегодня, 27 июня,  «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин, по факту гибели ребенка все еще проводится процессуальная проверка.

В память о выпавшей из окна 5 летней девочке создали мемориал в Бердске

В память о выпавшей из окна 5 летней девочке создали мемориал в БердскеВ связи с началом летнего сезона в Бердске происходят случаи падения малолетних детей из открытых окон жилых домов, оставленных без присмотра родителей. По статистике Следственного комитета, за 2,5 года в Бердске выпали из окон 7 детей, трое из них погибли.

Учитывая изложенное, прокуратура Бердска разъясняет о предусмотренной законодательством РФ обязанности родителей заботиться о здоровье своих детей, а также существующей ответственности за ее неисполнение.

В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Наказание за данный вид правонарушения предусмотрен в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Статьей 109 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожности в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава города Евгений Шестернин стал инициатором акции «Безопасное окно» в рамках которой можно со скидкой приобрести ограничители на пластиковые окна.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Одни дома: троих детей оставили запертыми родители в Бердске ЧС в Бердске. Правительство выделило 30 млн рублей на ликвидацию коммунального провала ЧС в Бердске: Укрепляют плотины жители затопленных фекалиями улиц

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика