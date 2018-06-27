В память о выпавшей из окна 5-летней девочке создали мемориал в Бердске

Сегодня, 27 июня, на место трагедии в память о погибшей малышке в микрорайоне Прибрежном Бердска все еще приносят игрушки и цветы, зажигают свечи. Разбившуюся на ступенях, ведущих в подвал 10-этажки, девочку похоронили во вторник.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в субботу 23 июня из дома №11/2 по улице Попова, из окна четвертого этажа выпала 5-летняя девочка. Спустя час девочка скончалась в реанимационном отделении бердской горбольницы.

В этот же день на месте, где развернулась трагедия неравнодушные жители дома и города возложили цветы, игрушки и воздушные шары.

— Это большое горе для нас, соседей, да и всего Бердска, ведь у каждого есть дети. Мы это несчастье воспринимаем как личное, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Анна, проживающая в этом доме.

Как сообщил сегодня, 27 июня, «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин, по факту гибели ребенка все еще проводится процессуальная проверка.

В связи с началом летнего сезона в Бердске происходят случаи падения малолетних детей из открытых окон жилых домов, оставленных без присмотра родителей. По статистике Следственного комитета, за 2,5 года в Бердске выпали из окон 7 детей, трое из них погибли.

Учитывая изложенное, прокуратура Бердска разъясняет о предусмотренной законодательством РФ обязанности родителей заботиться о здоровье своих детей, а также существующей ответственности за ее неисполнение.

В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Наказание за данный вид правонарушения предусмотрен в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Статьей 109 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожности в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава города Евгений Шестернин стал инициатором акции «Безопасное окно» в рамках которой можно со скидкой приобрести ограничители на пластиковые окна.