57 коров погибли от удара током на ферме в Татарстане

В Тюлячиском районе Татарстана в селе Казаклар накануне вечером во время грозы из-за обрыва проводов на ферме погибли 57 коров, информацию подтвердили в ГУ МЧС России по РТ.

Предварительно установлено, что 26 июня около 17:50 из-за сильного ветра от крыши фермы отлетело листовое железо, оборвавшее электропровода. Они, в свою очередь, упали на крышу фермы, от удара током погибли 57 дойных коров.

— Тела животных будут увезены на завод биологических отходов в Елабугу для последующей утилизации, — сообщили в МЧС.