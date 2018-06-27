Фекальные стоки угрожают затопить Микрорайон Бердска

Фекальные воды, растекающиеся по Бердску в результате аварии на канализации 25 июня, к среде добрались до границы Микрорайона. Полный путь от места извержения стоков до ухода воды под землю прошел корреспондент «Курьер. Среда. Бердск».

Стоки «рванули» из канализационного колодца ранним утром 25 июня в начале переулка Урицкого. Чуть выше по ул. Краснофлотской протекать начали еще два канализационных колодца. Переулок Урицкого и ул. Краснофлотская оказались полностью затоплены, однако это не единственные улицы, оказавшиеся на пути фекальной реки. Уже днем первого дня вода достигла остановки «Баня» и начала спускаться ниже по ул. Советской. Вода движется вниз по обеим сторонам дороги, на каждом повороте образуя небольшую дурно пахнущую заводь.

Далее поток воды сворачивает на ул. Водосточную, где на повороте уже образовалось настоящее болото. Местные жители жалуются, что им сложно выйти из дома, а из-за испарений в домах невозможно спать. На самих дорогах пусто, что не удивительно. Из-за запаха прохожие как можно быстрее стараются покинуть район бедствия.

— На эту улицу все пришло позавчера вечером. Я дома сижу, дочка забегает. Говорит: «Пап, вода поднимается». Я вышел, а тут уже на улицу натекло. Еще и внезапно так. У нас здесь вал есть, установили, так как каждую весну топит, там ниже огороды все затопило. Старое все здесь уже. Сколько лет стоят без ремонта, без обслуживания и коллекторы, и колодцы, — сетуют жители Водосточной.

На ул. Водосточной фекальная вода уходит в ливневый сток, следуя по дренажным канавам вдоль ул. Красная Сибирь. Под землю вода уходит на пересечении улиц Павлова и Красная Сибирь, пересекая при этом длинную канаву на пустыре за остановкой «Искитимская».

Стоит отметить, что вода сумела распространиться и вне своего «обычного» русла. В частности, фекальными потоками заполнены ливневые стоки на улицах Павлова, Партизанской и Искитимской.

— В трубе объема воды, как в хорошей реке. Если прорыв даже небольшой будет, за месяц столько воды выльется и так напитает землю, что жить нельзя будет. А началось все с того, что колонки стали убирать. Приезжают, срезают, глушат, но аппендикс то остается, отросток этот. Они обязаны были от трассы его отсоединить. А все эти аппендиксы гнилые, они и тогда гнилые были. Задвижка ничего не держит. Не работает, — объясняет свое виденье причины аварии Андрей Рягузов, слесарь с десятилетним стажем. — А люди с каждой квартиры и каждого дома деньги платят. Такие деньги, миллионы уходят, но куда они идут, если ресурсов нет, рабочих нет, материалов нет. Куда они уходят? Тут думать даже не надо.

— Предпосылки еще раньше были. Неделю назад одновременно пожаловались три дома на Советской. У них резко поднялась вода в подвалах. И вдруг там прорыв. О чем это говорит? Никакие не грунтовые воды, а трубы плохие и всегда плохие были. Куча маленьких брешей напитывают землю, потом гниет все это. Как только полилась вода, все сразу забегали, начали звонить в инстанции, — высказался Андрей.

Автор видео Михаил Зюков

