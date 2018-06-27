ЧС в Бердске: Укрепляют плотины жители затопленных фекалиями улиц

Сегодня, 27 июня, жители переулка Урицкого рассказали «Курьер. Среда. Бердск» о том, как вынуждены переживать канализационный потоп. Они были первыми, кто встретился с потоком фекальных вод. Вечером 25 июня, из-за обвала коллектора на улице Ушакова, сточные воды со всего Микрорайона вышли из коллектора и хлынули по улице, затапливая дороги, огороды и дома частного сектора.

Ирина, проживающая ближе других к прорванным колодцам, приняла первый удар на себя — через ее участок вода шла широкой рекой. Сливная яма, детская площадка, огород, подпол — все было основательно увлажнено и «унавожено».

— Потоки воды размыли все… Это все мы делали вручную. Дети закрыты в доме, а дышим говном. Смыло огороды, соседей смыло. Мы отгораживали дом, потому что через яму у нас затопило дом. Тут везде болото было… Это сливная яма у нас. Была. Мы теперь остались без туалета. Вот, под забором размыто. Тут колодец прорвало, мы закладывали его. Обкладывали, чтобы хотя бы по дороге воду пустить или огородами… Тут даже ходить опасно, дальше проваливается… Весь огород был сплошной жижей. Вот у соседки все было затоплено… Если уж щебенку снесло, понятно, какие тут были потоки, — поделилась Ирина.

Автор видео Слава Душин



— Это отводят от домов воду на дорогу, чтобы дома полностью не затопило. Это коммунальщики делают. А своими силами мы обсыпали колодец, вон тот полукруг, и вот тут, на участке, своими силами, неспавшие, с детьми…

Автор видео Слава Душин



Внезапно поток воды из канализации усилился. Позднее оказалось, что это — «нормальное явление».

Автор видео Слава Душин



Автор видео Слава Душин



Автор видео Слава Душин



Автор видео Слава Душин



Автор видео Слава Душин



Вадим, проживающий в переулке Урицкого, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что канализационные стоки не успели нанести серьезного ущерба его хозяйству. По удачному стечению обстоятельств он пришел с работы домой раньше обычного. И успел соорудить барьер, не пустивший воду на свою землю.

— Конечно, я тут был с самого начала. Вон мой дом номер 10, вон баррикады мои… Я с самого начала… Как раз я с работы ехал, пошла эта вода. Вода пошла мне в ограду, в огород. Но огород я, слава богу, успел отстоять, потому что с работы приехал пораньше. А если бы приехал, как обычно, вечером — то все, был бы без огорода и в подполе была бы вода. Лично мне нанесен только моральный ущерб. И физический труд… Я успел отстоять все все. А вот людям, у которых затопило огород, дом, — сообщил Вадим.

Автор видео Слава Душин

— Получилось, что все сразу начали делать. Всей улицей, получается, взялись. Тут вот пенсионеры проживают, они всегда тут, начали тоже строить барьер. У меня земля оставалась после того, как я фундамент копал, стал валить ее вдоль потока, какие-то кирпичи туда, и начали с соседями… Вон, опять поток пошел! Вот и еще у нас она беда — свет отключили, — пожаловался Вадим.

Автор видео Слава Душин



Во время видеоинтервью поток воды снова резко усилился, будто где-то дернули ручку гигантского слива.

Автор видео Слава Душин



Ольга, проживающая в доме №6 по улице Урицкого строила заслон для воды вместе с детьми. В ход пускала все, что подвернулось под руку — кирпичи, песок и глину.

— Как нам рассказали соседи, это произошло позавчера утром. Это произошел прорыв канализации, там находится колодец, но основное, как говорили, находится на Ушакова. Ну вот у нас уже третьи сутки река. Баррикады мы строили своими силами. Ребятишки нам помогали. Здесь была у нас куча глины, все соседи ее порастащили, — отметила Ольга.

Автор видео Слава Душин



Автор видео Слава Душин



Заслоны от воды строили всей улицей практически до полуночи. По словам одного из жителей, не назвавшего имени, представитель администрации Бердска — вице-мэр по ЖКХ Владимир Захаров — посетил их переулок около 23 часов.

— Вышел, посмотрел, поблагодарил и укатил, — так описал визит Захарова аноним.

Сегодня подачу холодной воды в Микрорайон прекратили, ее будут включать по расписанию утром и вечером, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». На данный момент канализационные стоки накатывают на переулок Урицкого с завидной периодичностью. Местные жители не расслабляются, а укрепляют свои баррикады или возводят дополнительные заслоны.

Что будет происходить в переулке, когда в Микрорайон дадут воду ненадолго — страшно даже предположить.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Владимир Захаров полагает, что остановить канализационные стоки удастся за три дня. Он пообещал после этого оказать помощь пострадавшим от потопа жителям частного сектора.