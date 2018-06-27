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Рубль продолжает падать

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 63,11 рубля.

27.06.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Рубль продолжает падать

Курс доллара растет

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 63,11 рубля.

Курс евро поднялся на 21 копейку и достиг 73,63 рубля.

Индекс Мосбиржи (ранее — индекс ММВБ) вырос на 0,5%, до уровня в 2241,56 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,6% и составил 1120,75 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Очередное обнищание народа.

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