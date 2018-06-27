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Как пережить расставание с любимыми, рассказали чиновникам Бердска

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Как пережить расставание с любимыми, рассказали чиновникам Бердска

В обзор книжных новинок попали труды психологов и педагогов, а также роман о родительской любви к давно умершей дочери.

27.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев

Как пережить расставание с любимыми, рассказали чиновникам Бердска

Книга Эльчина Сафарли рассказывает о родительской любви к дочери, которая много лет живет только в их сердцах

Обзор литературных новинок, поступивших в библиотеки Бердска, представила на совещании чиновников 25 июня директор централизованной библиотечной системы Наталья Рыхторова. Подборка книг была приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

Книга Олеси Покусаевой и Маргариты Заворотней «Русские семьи счастливы по-своему» рассказывает истории о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Действительно ли быт разрушает любовь, или это выдумки – для оправдания, что личная жизнь просто не сложилась? «Не сошлись характерами» – одна из основных официальных причин большинства разводов в нашей стране. А что же на самом деле может разрушить отношения между мужчиной и женщиной? Как пережить расставание с любимым человеком и можно ли вообще избежать его? В героях российских историй некоторые, возможно, увидят себя, а благодаря советам опытных психологов поймут, что же они делают не так, и возможно даже сохранят семью, несмотря ни на что, рассказала Наталья Рыхторова.

Следующая книга — Эда Ле Шан «Что делать, если ребенок сводит вас с ума». Полное издание книги классики практической педагогики и психологии, подготовленное для российской аудитории.

— Не секрет, что каждый из нас иногда приходит в ужас от поведения чад и задается вопросами: что же из них вырастет, разве я им зла желаю, что делать если больше нет сил терпеть, наказывать или как? Американский педагог Эда Ле Шан анализирует типичные конфликтные ситуации, возникающие практически в каждой семье, помогая родителям точно и быстро установить причины негативного поведения ребенка, понять своих детей и дать рекомендации по их воспитанию, отметила Рыхторова.

Роман Эльчина Сафарли «Когда я вернусь, будь дома» рассказывает о родительской любви, не знающей преград, преодолевающей границы параллельных миров жизни и смерти. Это письма для дочери, которая долгие годы живет только в сердцах своих родителей. Они говорят о тоске отца, водят по улицам зимнего города, знакомят с близкими героя людьми. Как и все истории Сафарли, книга написана пронзительно проникновенно и атмосферно, наполнена светлой грустью, мудростью и светом любви.


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