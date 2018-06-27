Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Сегодня, 27 июня, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №22/2018.

В номере вы прочтете:

Суд признал незаконным выделение земли под строительство 9-этажки у парка Победы.

2. Фекалии гребут лопатами: Река из сточных вод затопила Бердск.

3. В Бердске введен режим ЧС: обрушилось 25 метров дороги из-за канализационного коллектора.

4. В мэрии кадровые перестановки. Вице-мэром по ЖКХ и строительству стал Владимир Захаров.

5. Пособникам экс-директора КБУ Кожина, обвиняемого в «хищении воды» на 170 млн рублей, суд продлил арест.

6. Разбилась насмерть выпавшая из окна 4-го этажа 5-летняя девочка. Она облокотилась на москитную сетку.

7. Мэрия объявила акцию «Безопасное окно», чтобы обезопасить детей.

8. В избиении чужого ребенка ремнем обвиняют бердчане соседа.

9. Из-за опасной воды Роспотребнадзор закрыл пришкольный лагерь в школе №1.

10. Сотрудницы ПФ в Бердске присваивали деньги умерших пенсионеров.

11. Массажную накладку за 150 тыс. рублей навязали в кредит пожилой бердчанке.

12. Инструкция: Когда нужно вызывать скорую помощь. Машины есть, врачей не хватает.

13. Украли фонари со стройплощадки осушительного колодца.

14. Власть на связи: телефоны руководителей подразделений мэрии и муниципальных предприятий.

15. Должны ли пол и двери в доме быть одного цвета.

На обложке — Фекалии затопили Бердск.

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