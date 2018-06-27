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Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Купив газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 12 рублей, вы узнаете, почему город затопило фекальными водами, когда следует вызывать скорую помощь, кто стал новым вице-мэром по ЖКХ.

27.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

«Курьер. Среда. Бердск» №22 от 27 июня

Сегодня, 27 июня, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №22/2018.

В номере вы прочтете:

  1. Суд признал незаконным выделение земли под строительство 9-этажки у парка Победы.

2. Фекалии гребут лопатами: Река из сточных вод затопила Бердск.

3. В Бердске введен режим ЧС: обрушилось 25 метров дороги из-за канализационного коллектора.

4. В мэрии кадровые перестановки. Вице-мэром по ЖКХ и строительству стал Владимир Захаров.

5. Пособникам экс-директора КБУ Кожина, обвиняемого в «хищении воды» на 170 млн рублей, суд продлил арест.

6. Разбилась насмерть выпавшая из окна 4-го этажа 5-летняя девочка. Она облокотилась на москитную сетку.

7. Мэрия объявила акцию «Безопасное окно», чтобы обезопасить детей.

8. В избиении чужого ребенка ремнем обвиняют бердчане соседа.

9. Из-за опасной воды Роспотребнадзор закрыл пришкольный лагерь в школе №1.

10. Сотрудницы ПФ в Бердске присваивали деньги умерших пенсионеров.

11. Массажную накладку за 150 тыс. рублей навязали в кредит пожилой бердчанке.

12. Инструкция: Когда нужно вызывать скорую помощь. Машины есть, врачей не хватает.

13. Украли фонари со стройплощадки осушительного колодца.

14. Власть на связи: телефоны руководителей подразделений мэрии и муниципальных предприятий.

15. Должны ли пол и двери в доме быть одного цвета.

На обложке — Фекалии затопили Бердск.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».

Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 12 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.


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