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Эвакуировали более 60 человек из горящей многоэтажки в Новосибирске

Чтобы спасти трех человек, оказавшихся на 12-м этаже, спасатели использовали люльку.

27.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Эвакуировали более 60 человек из горящей многоэтажки в Новосибирске

Во время пожара пострадали и соседние комнаты

Из-за пожара в жилом доме в Новосибирске эвакуировали свыше 60 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар произошел в 6:36, жильцов вывели по лестнице, из горящей квартиры спасли трех человек, включая одного ребенка. В 6:57 огонь был ликвидирован. Пострадавших в результате инцидента нет. В тушении пожара задействовали 27 человек и восемь единиц техники.

Возгорание произошло в 17-этажном здании на улице Русской. Чтобы спасти трех человек, оказавшихся на 12-м этаже, спасатели использовали люльку. С ее помощью на землю спустили жильцов, среди которых была беременная женщина.

В доме сработала противопожарная сигнализация и часть людей вышла до прибытия пожарных.


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