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ЧС в Бердске: Новые провалы появились на месте крупной коммунальной аварии в Бердске
Эвакуировали более 60 человек из горящей многоэтажки в Новосибирске
Упавшее дерево раздавило снаряды на детской площадке в Бердске
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Голая Маргарита напала на пенсионерку в Санкт-Петербурге
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Выпала с балкона четвертого этажа 18-летняя жительница Бердска
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ЧС в Бердске: Отключат всю воду в Микрорайоне ради снижения потока фекальных вод