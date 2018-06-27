«Картами» отремонтируют разбитую дорогу ул. Первомайской в Бердске

Провал, связанный с ремонтом канализационного коллектора, устранили на ул. Первомайской в Бердске. Аварию ликвидировали силами УЖКХ и КБУ.

— Приступили к «картам», начали вырезать. «Карты» частично сделаны, — сообщил на совещании чиновников 25 июня начальник УКС Алексей Егошин.

Алексей Егошин отметил, что до конца июня они постараются устранить разрушенные участки дороги ул. Первомайской при строительстве коллектора.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале июня на совещании чиновников начальник УЖКХ Владимир Захаров рассказал, что из-за дождей тормозится работа по ямочному ремонту ул. Первомайской. Как только подрядчик, строивший коллектор восстановит благоустройство в местах разрытия шахт, следом пойдут дорожники.

Как только весной растаяли дороги, бердчане стали жаловаться, что ул. Первомайская выглядит, как после бомбежки. Проехать было просто невозможно. Напомним, в конце марта мэр Бердска Евгений Шестернин призвал подчиненных обратить особое внимание на ул. Первомайскую. Улица насыщена транспортом и необходимо делать ее выравнивание. Ямы подсыпали отсевом и щебнем.

Глобальная реконструкция ул. Первомайской намечена на 2019 год.