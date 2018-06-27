Митинг против повышения пенсионного возраста пройдет 28 июня в Новосибирске

В рубрику «Сообщи свои новости» написал

В Новосибирске пройдёт ещё один митинг против пенсионной реформы — это будет уже вторая массовая акция, предыдущая состоялась 16 июня.

Несмотря на известные сложности в организации массовых протестных акций, связанные с ЧМ-2018, в ряде городов страны на ближайшие дни заявлены и согласованы митинги против повышения пенсионного возраста. В основном, заявителями выступили две политических силы — КПРФ и штабы А. Навального.

28 июня в 18-00 в Первомайском сквере Новосибирска протестовать выйдут непарламентские коммунисты, русские националисты и пенсионеры (Комитет Солидарных Действий).

В то время, как чиновники нашего правительства, депутаты Госдумы и всевозможные «добровольные защитники», уже 4 года в неизменном составе кочующие с телеканала на телеканал, с пеной у рта доказывают необходимость и своевременность пенсионной реформы, ссылаясь на «опыт Запада» (Запада! О как!!), западные СМИ и научное сообщество рассказывают своим читателям о грядущей чудовищной безработице, в результате начавшейся 4-й промышленной революции. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ), робототехники, нанотехнологий, трехмерной печати, генетики и биотехнологий в обозримом будущем «убьет» до половины сегодняшних рабочих мест.

У нас же практически ни одно местное СМИ точную информацию о дате, месте и времени акции, посвящённой этой злободневной проблеме — не дает. Настоящая информационная блокада!

Накануне очередного митинга протеста активные горожане сами распространяют по Новосибирску листовки-приглашения на митинг 28 июня в Первомайском сквере. 25 июня молодые коммунисты провели серию одиночных пикетов на площади им. Маркса. Были розданы почти 2 тысячи листовок. Сегодня активисты комитета «Пенсионеры — за достойную жизнь!» раздают и расклеивают листовки по всему городу.

Протест против повышения пенсионного возраста расширяется. Возникло более сотни инициатив о проведении митингов по всей России, уведомления поданы в 70 городах. Часть акций уже согласована.

26 июня организаторам новосибирского митинга выдана копия распоряжения мэра Новосибирска «О назначении уполномоченного представителя». Вообще, это — внутренний документ, а митинг является согласованным в соответствии с процедурой, прописанной в законе: подача заявления о проведении, в течение трех дней предъявление мэрией замечаний, предложений по изменению места, времени и прочее. Если возражений и замечаний со стороны мэрии в течении трёх дней не последовало – митинг «автоматически» считается согласованным. Так что, «устное» согласование акции имеется уже давно. Но СМИ, общественные организации и граждане, опасаясь провокаций, просят документального подтверждения. Вот оно вам! https://vk.com/wall-167835586_296

Призываем неравнодушных сограждан оказать помощь в информировании жителей Новосибирска и области о предстоящем митинге.

Митинг протеста против повышения пенсионного возраста 28 июня в 18.00 в Первомайском сквере Новосибирска! https://vk.com/event167835586