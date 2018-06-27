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43 выпускника школ получили медали «За особые успехи в учении» в Бердске

На главной площади города чествовали лучших 11-классников. Больше всех медалистов — в лицее №6. (СПИСОК, ФОТО, ВИДЕО)

27.06.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев

43 выпускника школ получили медали «За особые успехи в учении» в Бердске

Мэр Бердска поздравил медалистов

Во вторник, 26 июня, площадь Горького в Бердске расцвела от прелестных выпускниц и элегантных выпускников. С окончанием школы уже бывших 11-классников поздравили мэр Бердска Евгений Шестернин, председатель Совета депутатов Валерий Бадьин, депутат Заксобрания Зоя Родина, директор городского управления образованияЖанна Тузова и будущие первоклассники.
Особые почести — отличникам. Успехи в учебе медалисты и родители связывают с хорошими учителями и стараниями учеников.

43 выпускника школ получили медали «За особые успехи в учении» в Бердске

Анастасия Коровайцева в будущем станем хирургом

Анастасия Коровайцева, выпускница лицея №6, была отличницей с первого класса.
— Чтобы хорошо учится нужно слушать на уроке и вовремя все сдавать. У нас в лицее замечательные преподаватели, и в учебе меня очень поддерживали родители, — рассказывает медалистка.
Бердчанка поступает в медицинский университет и в будущем планирует стать хирургом.

43 выпускника школ получили медали «За особые успехи в учении» в Бердске

Александра Петрова планирует стать управленцем

Ирина, мама медалистки Александры Петровой считает, что медаль — это большой труд. Стать успешной дочке помогло ответственное отношение к учебе, хорошая научно-образовательная база бердского Экономического лицея, профессиональные преподаватели и поддержка родителей. В будущем выпускница лицея из Бердска планирует стать управленцем.
Автор видео Елена Белоусова

Праздничное мероприятие украсило выступление танцевальных коллективов. А закончился праздничный вечер вальсом выпускников.
С праздником, дорогие выпускники!

Список медалистов
1. Старицына Анна — выпускница школы №1.
2. Понасенко Святослав — выпускник школы №1.
3. Кутюкова Дарья — выпускница школы №1.
4. Кутарев Евгений — выпускник школы №1.
5. Ким Алина – выпускница школы №1.
6. Косарев Игнат — выпускник школы №1.
7. Гражданникова Ксения — выпускница школы № 2 «Спектр»
8. Ивашкова Вероника — выпускница школы №2 «Спектр»
9. Ивачева Екатерина — выпускница школы №2 «Спектр»
10. Паневин Владислав — выпускник школы №2 «Спектр»
11. Калашников Роман — выпускник школы №2 «Спектр»
12. Михеева Анастасия — выпускница школы №2 «Спектр»
13. Тарасенко Максим — выпускник школы №2 «Спектр»
14. Русинова Полина — выпускница школы №2 «Спектр»
15. Щербина Мария – выпускница школы №2 «Спектр»
16. Аксенова Ирина — выпускница школы №5
17. Русинова Виктория — выпускница школы №5.
18. Вараксина Маргарита — выпускница экономического лицея.
19. Гекк Светлана — выпускница экономического лицея.
20. Петрова Александра — выпускница экономического лицея.
21. Праксин Андрей – выпускник экономического лицея.
22. Вольфграмм Кэтрин Айрин — выпускница лицея №6.
23. Гридин Максим — выпускник лицея №6.
24. Гуторов Яков — выпускник лицея №6.
25. КоровАйцева Анастасия — выпускница лицея №6.
26. Нежинская Елизавета — выпускница лицея №6.
27. Ненашева Виктория — выпускница лицея №6.
28. ПолякОва Ангелина – выпускница лицея №6.
29. Романчук Ксения — выпускница лицея №6.
30. Сердюкова Ксения – выпускница лицея №6.
31. Синягин Иван Евгеньевич, выпускник лицея №6.
32. Шевелев Виктор — выпускник 11А класса лицея №6.
33. Гончарова Виолетта — выпускница лицея №7.
34. Воднева Екатерина — выпускница лицея №7.
35. Рычкова Анастасия — выпускница лицея №7.
36. Чернявская Ольга – выпускница лицея №7.
37. Никифорова Анна, выпускница школы №9.
38. Сидорова Виктория — выпускница школы №10 «Пересвет».
39. Лаврентьев Евгений – выпускник школы №11.
40. Ходорченко Антон — выпускник школы №11.
41. Казанцева Юлия — выпускница школы №11.
42. Чублова Анна – выпускница школы №13.
43. Солнцев Павел — выпускник школы №13.

 

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