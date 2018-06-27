43 выпускника школ получили медали «За особые успехи в учении» в Бердске

Во вторник, 26 июня, площадь Горького в Бердске расцвела от прелестных выпускниц и элегантных выпускников. С окончанием школы уже бывших 11-классников поздравили мэр Бердска Евгений Шестернин, председатель Совета депутатов Валерий Бадьин, депутат Заксобрания Зоя Родина, директор городского управления образованияЖанна Тузова и будущие первоклассники.

Особые почести — отличникам. Успехи в учебе медалисты и родители связывают с хорошими учителями и стараниями учеников.

Анастасия Коровайцева, выпускница лицея №6, была отличницей с первого класса.

— Чтобы хорошо учится нужно слушать на уроке и вовремя все сдавать. У нас в лицее замечательные преподаватели, и в учебе меня очень поддерживали родители, — рассказывает медалистка.

Бердчанка поступает в медицинский университет и в будущем планирует стать хирургом.

Ирина, мама медалистки Александры Петровой считает, что медаль — это большой труд. Стать успешной дочке помогло ответственное отношение к учебе, хорошая научно-образовательная база бердского Экономического лицея, профессиональные преподаватели и поддержка родителей. В будущем выпускница лицея из Бердска планирует стать управленцем.

Автор видео Елена Белоусова



Праздничное мероприятие украсило выступление танцевальных коллективов. А закончился праздничный вечер вальсом выпускников.

С праздником, дорогие выпускники!

Список медалистов

1. Старицына Анна — выпускница школы №1.

2. Понасенко Святослав — выпускник школы №1.

3. Кутюкова Дарья — выпускница школы №1.

4. Кутарев Евгений — выпускник школы №1.

5. Ким Алина – выпускница школы №1.

6. Косарев Игнат — выпускник школы №1.

7. Гражданникова Ксения — выпускница школы № 2 «Спектр»

8. Ивашкова Вероника — выпускница школы №2 «Спектр»

9. Ивачева Екатерина — выпускница школы №2 «Спектр»

10. Паневин Владислав — выпускник школы №2 «Спектр»

11. Калашников Роман — выпускник школы №2 «Спектр»

12. Михеева Анастасия — выпускница школы №2 «Спектр»

13. Тарасенко Максим — выпускник школы №2 «Спектр»

14. Русинова Полина — выпускница школы №2 «Спектр»

15. Щербина Мария – выпускница школы №2 «Спектр»

16. Аксенова Ирина — выпускница школы №5

17. Русинова Виктория — выпускница школы №5.

18. Вараксина Маргарита — выпускница экономического лицея.

19. Гекк Светлана — выпускница экономического лицея.

20. Петрова Александра — выпускница экономического лицея.

21. Праксин Андрей – выпускник экономического лицея.

22. Вольфграмм Кэтрин Айрин — выпускница лицея №6.

23. Гридин Максим — выпускник лицея №6.

24. Гуторов Яков — выпускник лицея №6.

25. КоровАйцева Анастасия — выпускница лицея №6.

26. Нежинская Елизавета — выпускница лицея №6.

27. Ненашева Виктория — выпускница лицея №6.

28. ПолякОва Ангелина – выпускница лицея №6.

29. Романчук Ксения — выпускница лицея №6.

30. Сердюкова Ксения – выпускница лицея №6.

31. Синягин Иван Евгеньевич, выпускник лицея №6.

32. Шевелев Виктор — выпускник 11А класса лицея №6.

33. Гончарова Виолетта — выпускница лицея №7.

34. Воднева Екатерина — выпускница лицея №7.

35. Рычкова Анастасия — выпускница лицея №7.

36. Чернявская Ольга – выпускница лицея №7.

37. Никифорова Анна, выпускница школы №9.

38. Сидорова Виктория — выпускница школы №10 «Пересвет».

39. Лаврентьев Евгений – выпускник школы №11.

40. Ходорченко Антон — выпускник школы №11.

41. Казанцева Юлия — выпускница школы №11.

42. Чублова Анна – выпускница школы №13.

43. Солнцев Павел — выпускник школы №13.

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