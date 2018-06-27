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Выпала с балкона четвертого этажа 18-летняя жительница Бердска

Произошел несчастный случай. Девушка получила травмы, ее доставили в больницу.

27.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Выпала с балкона четвертого этажа 18 летняя жительница Бердска

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу

Упала с балкона четвертого этажа девятиэтажки в микрорайоне Молодежном в среду, 27 июня, 18-летняя жительница Бердска.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов, произошел несчастный случай. Девушка жива, хотя получила травмы и находится в больнице. По некоторым данным, у пострадавшей сломан позвоночник.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром 23 июня 5-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа дома №11/2 на ул. Попова в микрорайоне Прибрежном, что у парка отдыха «Ремикс». Отец отвлекся на звонок телефона, и не заметил, как дочь, с которой он играл в прятки, упала из окна. Москитная сетка не выдержала облокотившегося на него ребенка. Спасти малышку врачи не смогли. Она умерла в реанимации.


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(3) Комментариев

  1. Омоним

    вывалилась из окна, упала и разбилась.
    Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошёл на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль. // Даниил Хармс

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  2. Аноним

    Чуден град Бердск. То старуха с дачной сумищей, перепутала и вышла сквозь ограждения на балконе. Теперь взрослая девушка выпадает с балкона и опа, несчастный случай.
    «Суицид, сказал следователь, поглаживая ручку топора, торчащую из спины трупа».

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