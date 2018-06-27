Выпала с балкона четвертого этажа 18-летняя жительница Бердска

Упала с балкона четвертого этажа девятиэтажки в микрорайоне Молодежном в среду, 27 июня, 18-летняя жительница Бердска.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов, произошел несчастный случай. Девушка жива, хотя получила травмы и находится в больнице. По некоторым данным, у пострадавшей сломан позвоночник.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром 23 июня 5-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа дома №11/2 на ул. Попова в микрорайоне Прибрежном, что у парка отдыха «Ремикс». Отец отвлекся на звонок телефона, и не заметил, как дочь, с которой он играл в прятки, упала из окна. Москитная сетка не выдержала облокотившегося на него ребенка. Спасти малышку врачи не смогли. Она умерла в реанимации.