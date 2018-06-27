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Выпала с балкона четвертого этажа 18-летняя жительница Бердска
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вывалилась из окна, упала и разбилась.
Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошёл на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль. // Даниил Хармс
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Обрезалось
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Чуден град Бердск. То старуха с дачной сумищей, перепутала и вышла сквозь ограждения на балконе. Теперь взрослая девушка выпадает с балкона и опа, несчастный случай.
«Суицид, сказал следователь, поглаживая ручку топора, торчащую из спины трупа».
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