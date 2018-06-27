РПЦ инициировала поправки к трудовому законодательству

В Госдуму внесен законопроект, который освободит священнослужителей от обязанности исполнять требования закона «О специальной оценке условий труда» в части соблюдения требований освещенности, температурного режима и других нормативов на рабочем месте. По инициативе Русской православной церкви (РПЦ) действующее трудовое законодательство предложено изменить «в целях более полной защиты конституционных прав и законных интересов религиозных организаций». В настоящее время служителей культа штрафуют за уклонение от проведения аттестации рабочих мест клириков и религиозного персонала.

Поправки к ст. 3 закона «О специальной оценке условий труда» внесли в Госдуму депутаты Ярослав Нилов (ЛДПР) и Ольга Тимофеева («Единая Россия»). «Работнику на производстве положено определенное количество квадратных метров, определенный уровень освещения, температура,— поясняет господин Нилов.— А служители религиозных культов могут, например, служить только при свече».

С инициативой корректировки законодательства, рассказывает Ярослав Нилов, в Госдуму обратились представители Московского патриархата. «Оценка условий служения клириков и религиозного персонала, то есть алтарников, певчих, пономарей, не может регулироваться законодательством и осуществляться сторонними организациями,— пояснила “Ъ” руководитель юридической службы Московского патриархата игуменья Ксения (Чернега).— Наша инициатива связана с попытками трудовых инспекций привлекать религиозные общины к административной ответственности — штрафу в размере 80 тыс. руб.— за уклонение от проведения аттестации рабочих мест клириков и религиозного персонала». По ее словам, «храмы и алтари не являются рабочим местом, а представляют собой место молитвы и служения».

Авторы поправок напоминают о конституционном принципе отделения церкви от государства: применение упомянутых норм трудового законодательства «в отношении священнослужителей и других работников, чьи обязанности имеют богослужебный характер, будет вмешательством государства в деятельность религиозной организации, а потому недопустимо». «Кроме того, стандартизировать условия труда в религиозных организациях не представляется возможным ввиду конфессиональных различий и закрытости культовых территорий»,— говорится в пояснительной записке.

«Аттестацию рабочих мест все организации должны были пройти с 1 января 2014 года,— рассказывает главный юрист РПЦ.— При этом уже четыре года назад работодателей начали штрафовать за уклонение от ее проведения. Для религиозных организаций срок проведения аттестации установлен до конца 2018 года письмом Минтруда, изданным по инициативе Русской православной церкви. Поскольку это письмо не является нормативным актом, трудовые инспекции и органы прокуратуры уже начали штрафовать религиозные организации за уклонение от проведения аттестации».

«Большинство храмов выстроено в дореволюционный период, изменить условия их освещенности проблематично, в том числе ввиду определенных требований к облику и внутреннему убранству, установленных законодательством об охране объектов культурного наследия»,— напоминают в РПЦ. «Должности священнослужителей и религиозного персонала отсутствуют в едином квалификационном справочнике должностей рабочих и служащих,— заметила игуменья Ксения.— Поэтому разработка и контроль за соблюдением требований к условиям служения клириков и религиозного персонала составляют прерогативу религиозных организаций».

«Со специальной оценкой условий труда наши церкви уже столкнулись в ряде регионов,— подтвердил “Ъ” управляющий делами Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) епископ Константин Бендас.— Мы с пониманием относимся к определенным требованиям к человеку, работающему за станком, компьютером, за рулем автомобиля. Но когда государство пытается наложить требования на проповедующего с алтаря, это уже абсурд». Господин Бендас констатировал, что «в последнее время участились попытки государства контролировать и регламентировать деятельность церкви и даже просто жизнь верующего, религиозного человека».

«Поддерживаю поправки,— заявил “Ъ” раввин Зиновий Коган.— Как говорится, кесарю — кесарево, а богу — богово. Мы же не проверяем квалификацию космонавтов, врачей, мы понимаем, что это не наша прерогатива. Почему государство, в свою очередь, должно вмешиваться во внутреннее устройство религиозных организаций?» «Считаем поправки обоснованными и приветствуем их скорейшее принятие»,— заявил первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Применение действующих норм трудового законодательства «может вызвать конфликтные ситуации, даже оскорбить чувства верующих и нарушить их свободу совести», признал руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. «В этом отношении законопроект представляется своевременным, и его логика соответствует принципам свободы совести»,— заметил эксперт.

«Законопроект официально в Минтруд не поступал,— заявили “Ъ” в пресс-службе ведомства в ответ на просьбу прокомментировать поправки.— При поступлении он будет рассмотрен в установленном порядке». В ведомстве добавили, что законодательство «не устанавливает отдельные требования для проведения специальной оценки условий труда в религиозных организациях, соответственно, процедура спецоценки проводится на общих основаниях при наличии трудовых отношений».

Законопроект внесен в парламент несколько дней назад. «Мы с экспертами планируем посмотреть, все ли категории работников церкви должны быть выведены из-под требований о специальной оценке труда, или это требуется только для части работников»,— сообщила “Ъ” зампред Госдумы Ольга Тимофеева.