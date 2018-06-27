Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»

В еженедельник «Курьер.Среда.Бердск» и портал www.kurer-sreda.ru требуется журналист.

Обязанности:

— написание текстов,

— посещение мероприятий и проведение интервью,

— фотосъемка,

— поиск тем.

Условия:

— график 5/2 с 9 до 18 часов,

— офис в центре города,

— оборудованное рабочее место,

— ЗП оклад + гонорар,

— обучение.

Требования:

Мобильность, русский язык на 4+, желание узнавать новое в мультимедиа.

С опытом и без!

Адрес: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2

Телефон 8 (383-41)3-00-10

Почта bkurer@mai.ru для резюме

Издательский дом «БукЪвица» приглашает менеджера по продажам.

Обязанности:

— работа с клиентской базой,

— звонки и встречи с руководителями предприятий города,

— разработка и контроль рекламной компании,

— контроль оплат,

— документооборот, отчётность.

Условия:

— график 5/2 с 9 до 18 часов,

— офис в центре города,

— оборудованное рабочее место,

— оформление по ТК РФ,

— ЗП 10 000 оклад + %,

— корпоративное обучение,

— дружный и отзывчивый коллектив.

Требования:

Нам нужны ответственные, активные и целеустремлённые люди!

С опытом и без!

Если ты никогда не работал в продажах, или пробовал, но у тебя не получалось, но есть желание научиться и зарабатывать большие деньги — приходи мы всему обучим!

Адрес: Бердск, ул.К.Маркса,24, офис 2

Телефон 8(383-41)2-15-51,8-913-947-84-69

Почта для резюме bkurer@mail.ru