ЧС в Бердске: Затопленным фекалиями горожанам за двое суток помощь от власти не пришла

Почти двое суток жители Бердска, чьи улицы затопило фекальными водами, самостоятельно борются со стихией. Стоки побежали утром 25 июня, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Но к вечеру 26-го ситуация только усугубилась, а масштабы бедствия увеличились. Мэр ввел режим чрезвычайной ситуации.

Хозяева домов частного сектора в районе ул. Урицкого и прилегающих всю прошлую ночь дежурили на улице, строя дамбы и всевозможные защитные сооружения, чтобы не пустить канализационные стоки в дома и дворы. Не всем помогло. Фекальные реки только увеличиваются, затапливая соседние улицы.

Вода из забитой от провала грунта канализации на ул. Ушакова, где, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» образовался огромная яма, хлещет наружу. Стоки уже почти достигли ДК «Родина», что в нескольких километрах от места ЧП, залив проезжую часть ул. Красноармейской и — в обратном направлении — ул. Советскую вместе с остановкой «Баня».

Бердчане возмущены тем, что за два власти не предприняли никаких попыток помочь людям. По словам Александра Казанцева с ул. Урицкого, местные жители знают, что произошла серьезная авария на канализационном коллекторе, но власть, считает он, бездействует. По затопленным улицам уже даже джипы проехать не могут, могли бы городские службы пригнать КамАЗ щебня, чтобы сделать улицу проездной. Или сделать отсыпку по краям дороги, чтобы сточные воды не текли во дворы и дома.

-Пройти по улицам можно только в резиновых сапогах. Затопило подполы и погреба. Толку, что вы снимаете. Власть все равно ничего не делает. Вы бы хоть помогли. Сами баррикады строим, канавы роем для отвода воды. Нам сказали, что в КБУ одна бригада. и пока не устранит аварию на ул. Ушакова, нам делать ничего не будут, — высказалась Ольга.

Она полагает, что теперь вода хлещет уже из двух колодцев.

-Проще достучаться до Путина, чем до местной власти. Дорожный слой весь вымыло. Надо засыпать щебнем. Хоть самим скидывайся на то, чтобы отсыпать дорогу, — сокрушается местный житель Владимир.

Видео Курьер. Среда. Бердск

Дороги недалеко от места стекания канализационных стоков мокрые не от дождя.

Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером во вторник аварийные службы начали перекачивать стоки из одного колодца в другой — за 300 метров, чтобы вода не скапливалась в «пробке», образовавшейся из-за провала канализационного коллектора в районе ул. Ушакова. Но пока это не помогает затопленным фекалиями горожанам. А место затора в канализации еще не нашли.

Есть надежда на выделение из областного бюджета 30 млн рублей на строительство обводного канализационного коллектора. Возможно, 28 июня на сессии регионального заксобрания деньги дадут, например, из резервного фонда или фонда комиссии по чрезвычайным ситуациям. Но замена сгнившего от времени и коррозии коллектора — это перспектива. А бердчанам некомфортно, мягко говоря, жить сейчас — с отвратительным запахом и залитыми вонючей грязью улицами.