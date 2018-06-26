Встречать рассвет после бала отправятся выпускники Бердска

Сегодня, 26 июня, в Бердске прошла общегородская торжественная церемония награждения выпускников и проходят школьные выпускные балы. Это волнительный момент прощания со школой для 545 уже бывших 11-классников. Для каждого из них 2018-й стал особенным годом, приносящим серьезные перемены в жизни. Уже сданы учебники, пережиты экзамены, прозвенели все последние звонки. Остался последний этап, самый грустный и самый веселый. В школах по всему городу классами собираются нарядные выпускники, чтобы позже направиться на общую церемонию на площади Горького. Она началась в 17:00.

-У нашей школы выпускной бал будет 29-го, но то что именно здесь, все выпускники всех школ собрались… Это немного странное событие, но все таки веселое немножечко, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» выпускница Даша Гришина.

На площади людно. Родители, друзья выпускников, маленькие братья и сестры пришли поддержать вчерашних школьников. Не удивительно, что до начала официальной церемонии в воздухе стоит гул и ропот голосов. Здесь царит веселое волнение и ожидание. Праздник общий для каждого, но некоторые школьники особенно отличились во время учебы, поэтому были удостоены чести получить награду за хорошую учебу и высокие результаты на ЕГЭ.

После поздравительной речи мэра Бердска Евгения Шестернина на сцену вызвали золотых медалистов и стобалльников по ЕГЭ. Город горд всеми своими выпускниками, однако эти ребята представляют собой интеллектуальную жемчужину молодого Бердска.

В толпе отовсюду звучит обсуждение, но не общей церемонии, а предстоящих выпускных балов. Что же в этом году подготовили преподаватели? Какие конкурсы? А фотограф?

-На выпускном я хочу наконец-таки встретить рассвет, попрощаться со всеми своими одноклассниками. Будет очень много слез, переживаний. Лучше не краситься в этот день, — смеется выпускница Даша.

После церемонии награждения классы направятся по собственным местам празднования на выпускные балы. Многие выпускники уже выбрали, куда поступят для продолжения учебы, для некоторых это другие города, что только повышает ценность выпускного бала, как воспоминания о дружном классе, ведь больше одноклассники в полном составе не увидятся. Уроки-то кончились.