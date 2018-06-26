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Встречать рассвет после бала отправятся выпускники Бердска

Торжественная церемония награждения отличившихся в учебе выпускников бердских школ прошла на главной площади города. Уже бывшие 11-классники отмечают прощание с детством.

26.06.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Михаила Зюкова Один комментарий

Встречать рассвет после бала отправятся выпускники Бердска

Выпускники улыбаются своему будущему

Сегодня, 26 июня, в Бердске прошла общегородская торжественная церемония награждения выпускников и проходят школьные выпускные балы. Это волнительный момент прощания со школой для 545 уже бывших 11-классников. Для каждого из них 2018-й стал особенным годом, приносящим серьезные перемены в жизни. Уже сданы учебники, пережиты экзамены, прозвенели все последние звонки. Остался последний этап, самый грустный и самый веселый. В школах по всему городу классами собираются нарядные выпускники, чтобы позже направиться на общую церемонию на площади Горького. Она началась в 17:00.

Встречать рассвет после бала отправятся выпускники Бердска

Площадь полна людей и жизни

-У нашей школы выпускной бал будет 29-го, но то что именно здесь, все выпускники всех школ собрались… Это немного странное событие, но все таки веселое немножечко, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» выпускница Даша Гришина.

Встречать рассвет после бала отправятся выпускники Бердска

Выпускница Даша Гришина

На площади людно. Родители, друзья выпускников, маленькие братья и сестры пришли поддержать вчерашних школьников. Не удивительно, что до начала официальной церемонии в воздухе стоит гул и ропот голосов. Здесь царит веселое волнение и ожидание. Праздник общий для каждого, но некоторые школьники особенно отличились во время учебы, поэтому были удостоены чести получить награду за хорошую учебу и высокие результаты на ЕГЭ.

Встречать рассвет после бала отправятся выпускники Бердска

Бердские стобалльники

После поздравительной речи мэра Бердска Евгения Шестернина на сцену вызвали золотых медалистов и стобалльников по ЕГЭ. Город горд всеми своими выпускниками, однако эти ребята представляют собой интеллектуальную жемчужину молодого Бердска.

Встречать рассвет после бала отправятся выпускники Бердска

Отличников приглашают на сцену

В толпе отовсюду звучит обсуждение, но не общей церемонии, а предстоящих выпускных балов. Что же в этом году подготовили преподаватели? Какие конкурсы? А фотограф?

-На выпускном я хочу наконец-таки встретить рассвет, попрощаться со всеми своими одноклассниками. Будет очень много слез, переживаний. Лучше не краситься в этот день, — смеется выпускница Даша.

Встречать рассвет после бала отправятся выпускники Бердска

Выпускники улыбаются своему будущему

После церемонии награждения классы направятся по собственным местам празднования на выпускные балы. Многие выпускники уже выбрали, куда поступят для продолжения учебы, для некоторых это другие города, что только повышает ценность выпускного бала, как воспоминания о дружном классе, ведь больше одноклассники в полном составе не увидятся. Уроки-то кончились.

Встречать рассвет после бала отправятся выпускники Бердска

В добрый путь!


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ребята,какие же вы красивые и счастливые Пусть улыбки не сходят с ваших лиц.Успехов,удачи вам.И пусть хоть еще сегодня вы побудите детьми.

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