Трех детей до 1,5 лет освободили из запертых квартир спасатели в Бердске

Остаются одни дома за захлопнувшимися дверьми малыши из-за безалаберности родителей в Бердске.

За прошедшую неделю сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО) трижды вызволяли деток из квартир, где к тому же оставались включенными электроприборы. Спасатели дважды выезжали в Микрорайон и один раз в микрорайон Северный, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.

«Сценарий» каждого из происшествий похож один на другой. Родители ненадолго выходили из дома, а когда возвращались, то не могли открыть входную дверь.

За каждой дверью квартиры остались малыши до 1,5 лет. К счастью, пока родители волновались за их безопасность на лестничной площадке, когда спасатели деблокировали входные двери, с ними ничего плохого не случилось.

Спасатели в очередной раз напоминают: если в вашей семье есть дети, следите за состоянием замков на дверях. Лучше один раз потратится и купить качественный замок, тогда уж точно ваши дети не окажутся за захлопнувшимися дверьми.