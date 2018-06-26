Мэр Бердска: Режим ЧС введен из-за 25-метрового провала канализации и фекального потопа

Два провала на проезжей части на ул. Ушакова и затопление из-за этого нескольких улиц частного сектора Бердска вынудили власть объявить в городе режим чрезвычайной ситуации сегодня, 26 июня.

Как заявил «Курьер. Среда. Бердск» глава города Евгений Шестернин, ситуация с провалами коллектора признана чрезвычайной, чтобы получить средства из областного бюджета на строительство обводного коллектора.

— Объявили ЧС, через комиссию по чрезвычайным ситуациям, для того, чтобы добиться финансирования из областного бюджета. Станция перекачки выехала и разворачивается на Ушакова. Насосная станция будет перекачивать сточные воды, минуя засорившийся участок коллектора. Одновременно будем ликвидировать аварийную ситуацию на коллекторе, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич.

На ул. Ушакова 26 июня образовался огромный, 25-метровый провал. Причиной тому стал, как обычно, изношенный канализационный коллектор. Первый раз в 2018 году асфальт провалился там в апреле. Позже, на коллекторе заменили около 150 метров трубы.

Новый провал появился между перекрестками с улицами Спартака и Некрасова. Расстояние между перекрестками более 200 метров. Точных данных о протяженности провала пока нет. Дело в том, что из-за обвала грунта образовался подпор (пробка) в канализации. Поэтому стоки, поступающие из Микрорайона, наполняли яму и затрудняли поиск.

Ситуация осложняется тем, что из-за образовавшегося подпора канализационные стоки выходят на поверхность в районе пер. Урицкого и растекаются по соседним улицам.

Замдиректора УКСа Юрий Бекетов рассказал «Курьеру» о положении вокруг нового провала.

— Ситуация с этим провалом (на Ушакова — прим. ред.)признана чрезвычайной. Сейчас мы работаем над первоочередной задачей — устранением подпора коллектора. Только после этого можно будет оценить масштабы провала и приступить к ликвидации аварии, — пояснил Юрий Владимирович.

По его словам, о сроках устранения аварии говорить рано. Единственное, что ясно однозначно — копать будут, пока не найдут подпор, закупоривший коллектор.

По словам директора КБУ Владимира Воспанчука, предположительное расстояние, где может находиться подпор — 300 метров. Во второй половине дня на место ЧП приезжал мэр Бердска Евгений Шестернин, чтобы лично оценить масштабы бедствия.

А перед этим асфальт буквально ушел из-под ног чиновников. Примерно в 15 метрах от огромного провала прямо на глазах появилась еще одна яма на проезжей части ул. Ушакова. Случилось это на пересечении с ул. Луговской. По стечению обстоятельств, обрушение асфальта на перекрестке произошло во время приезда на место ЧП начальника управления капитального строительства Алексея Егошина и вице-мэра по ЖКХ Владимира Захарова. Они прибыли, чтобы проконтролировать ситуацию.

Меньший провал будут спешно чинить, но сделать это будет непросто. Эти работы будут сопряжены с определенными трудностями.

— На этом перекрестке улицу Ушакова пересекает газопровод, проложенный под землей. Здесь же проходит и частный водопровод… Электричества, по всей видимости, нет, а вот кабель связи, идущий вдоль Ушакова, уже порван. Это случилось во время обрушения. Решение о начале раскопок будет принято позже, решать будет, скорее всего КБУ, — прокомментировал Юрий Бикетов.

В настоящий момент оба провала огорожены, чтобы обеспечить безопасность жителей улиц, прилегающих к месту аварии, и автомобилистов.

Город проваливается под землю из-за обрушения изношенного канализационного коллектора, построенного более 50 лет назад. Область обещала профинансировать строительство второй нитки. Необходимо порядка 30 млн рублей. Вопрос, вероятно, должен решиться на сессии Заксобрания, которая намечена на 28 июня.