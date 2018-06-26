Металлические решетки спасут детей от гибели?

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Да вы что Тут недавно мамашки хвастались,что разрешают своим малькам лазать на подоконники.Да и сами не прочь посадить их туда-пусть посмотрят на улицу.Задницу то лень оторвать,сходить с ребенком погулять.У меня,когда дети росли,то подойти к окну это табу.Я им постоянно говорила,что я вижу,как висят шторы А тут сами сажают,нарасашку открывают окна-гуляйте дети
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Цепочку ограничивающую открытие окна на окно и никаких проблем с окном и нет друзей в полосочку и окна в клеточку.
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