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Металлические решетки спасут детей от гибели?

Появился в семье ребенок, будьте добры родители установите решетку на окно. Можно ее сделать как постоянную, можно съемную.

26.06.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексин:

Несколько дней тому назад произошла трагедия. На улице Попова города Бердск из окна четвертого этажа выпала девочка. Спасти ее жизнь врачам не удалось. Это большое горе, большая невосполнимая потеря для родителей. Искреннее им соболезнование.
Таких случаев в каждом городе больше чем достаточно. Но ради исторической справедливости в таких случаях гибели наших детей виноваты только мы, их родители. Почему? Да потому что мы не приняли соответствующих мер, обеспечивающих безопасность жизни ребенка.
Самый простой способ обеспечения безопасности ребенка, это установка металлической решетки на окне. Появился в семье ребенок, будьте добры родители установите решетку на окно. Можно ее сделать как постоянную, можно съемную. Но пока в квартире имеется ребенок, эта решетка должна быть на окне. И тогда никому и никогда не придется хоронить своих детей по случаю выпадения из окна многоэтажного дома. А решетку установить, как говорят, проще простого. Надо только желание и забота о своем чаде.
А можно и без решетки. Для этого на окне выставить в емких горшках цветы. И при отсутствии свободного места ребенок на цветы не полезет. Так что надо просто проявить заботу и дети будут спасены. Вот я так думаю.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Да вы что Тут недавно мамашки хвастались,что разрешают своим малькам лазать на подоконники.Да и сами не прочь посадить их туда-пусть посмотрят на улицу.Задницу то лень оторвать,сходить с ребенком погулять.У меня,когда дети росли,то подойти к окну это табу.Я им постоянно говорила,что я вижу,как висят шторы А тут сами сажают,нарасашку открывают окна-гуляйте дети

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  2. Аноним

    Цепочку ограничивающую открытие окна на окно и никаких проблем с окном и нет друзей в полосочку и окна в клеточку. 8) 8) 8)

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