Сломала шейку бедра и не могла выбраться из квартиры пенсионерка в Бердске

Не могла открыть дверь квартиры для того, чтобы ей оказали помощь, жительница Бердска. Она упала и сломала шейку бедра. От сильной боли не могла подняться. Кричала и звала на помощь. Ее услышали соседи и позвонили в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС). Дежурный ЕДДС передал сообщение в бердский поисково-спасательный отряд (ПСО).

Спасатели прибыли на место, с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали двери. Бердчанку нашли на полу в комнате. Пенсионерку передали сотрудникам скорой помощи, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.

Бердские спасатели в этом году уже не один раз приходили на помощь одиноким старикам, которые из-за состояния здоровья становились заложниками своих квартир.