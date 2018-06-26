Апартаменты в ипотеку — выгодное предложение Банка Акцепт

Понятие апартаментов за последнее десятилетие заняло довольно прочные позиции на рынке недвижимости, и такой вариант решения жилищного вопроса становится все более популярным.

Здания, где расположены апартаменты, обычно строятся под гостиницы или офисы, с этим и связано их оформление в качестве нежилого фонда.

Т.к. квартира относится к нежилому фонду, это определяет особенности ее оформления и содержания.

Во-первых, в такой квартире нельзя прописаться, даже владельцу. Но в приобретении квартиры в нежилом фонде есть целый ряд преимуществ: как правило, апартаменты возводят в статусных местах с готовой инфраструктурой, но при этом стоимость объекта ниже процентов на 20 %, чем в аналогичном месте в жилом доме; кроме того нет ограничений по перепланировкам.

В Банке Акцепт можно приобрести апартаменты по действующим ставкам как на первичном, так и на вторичном рынке, а также рефинансировать имеющийся кредит.

Отличительные условия кредита на приобретение апартаментов или рефинансирование ипотечного кредита под залог апартаментов: минимальный первоначальный взнос – 30% от стоимости недвижимости, оплачивается собственными средствами. Максимальная сумма кредита на цели рефинансирования — 70% от оценочной стоимости объекта недвижимости.