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Пропала пьяная женщина на резиновой лодке в Обском море

Отдыхающая вышла в море и пропала. На ее поиски отправились спасатели Бердска. Но их вернули назад — рыбаки доставили «женщину с веслом» на берег.

26.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Пропала пьяная женщина на резиновой лодке в Обском море

Бердские спасатели помогают людям на суше и на воде

Вызов в Ордынский район на поиски женщины, отправившейся в путешествие на надувной лодке по Новосибирскому водохранилищу, в ночь на 24 июня получили сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

По полученной информации, женщина в алкогольном опьянении отчалила от берега в районе Усть-Хмелевки, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева. Вскоре она пропала из вида. Находившиеся на берегу очевидцы позвонили в полицию и сообщили о происшествии.

Бердские спасатели выехали на место.

— Когда спасатели были в пути уже минут 50, их вернули назад. Поступило сообщение, что женщину обнаружили в море рыбаки. Они и доставили ее на берег, — отметила Наталья Дмитриева.


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