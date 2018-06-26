КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

ПРОДАМ 3-ю или МЕНЯЮ равноценно на ДОМ
ПРОДАМ 3-ю или МЕНЯЮ НА 1-ю + ДОПЛАТА
продам
продам
продам
Продам студию
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Переводы в РФ с карты на карту не будут облагаться налогом

Сломала шейку бедра и не могла выбраться из квартиры пенсионерка в Бердске

Мэр Бердска: Режим ЧС введен из-за 25-метрового провала канализации и фекального потопа

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Поднимать зарплату бюджетникам поручил Путин

Пропала пьяная женщина на резиновой лодке в Обском море

Цены на бензин в России выросли в среднем на 2,3 рубля за май

Три дачных маршрута в сторону Сосновки запустят в конце июня в Бердске

Обрушились 25 метров дороги из-за сгнившей канализации на ул. Ушакова в Бердске

За онлайн-кассы вернут до 18 000 рублей предпринимателям Бердска

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Цены на бензин в России выросли в среднем на 2,3 рубля за май

В прошлом месяце в 83 субъектах РФ отмечалось повышение потребительских цен на бензин, в 19 субъектах цены на него выросли на 7%.

26.06.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Цены на бензин в России выросли в среднем на 2,3 рубля за май

Цены на бензин растут

В частности, средняя цена на бензин марок Аи-92 и Аи-95 составила 40,88 и 43,78 рубля за литр соответственно.
Средние потребительские цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России в мае 2018 года выросли на 2,34 рубля и 2,29 рубля по сравнению с апрелем и составили 40,88 рубля и 43,78 рубля за литр соответственно. Цены на бензин Аи-98 составили 48,74 рубля (+2,27 рубля к апрелю) за литр, а цены на дизельное топливо — 43,71 рубля (+2,18 рубля) за литр, сообщил Росстат.

В мае в 83 субъектах РФ отмечалось повышение потребительских цен на бензин, в 19 субъектах цены на него выросли на 7% и более, из них в Республике Дагестан — на 10,2%, Ивановской области — на 9,8%, Брянской области — на 9,7%. В Москве бензин за май подорожал на 5,1%, в Санкт-Петербурге — на 5,6%.

Цены производителей на бензин после их снижения в январе (на 10,3%), феврале (на 2,8%) и небольшом росте в марте (на 3,6%) в апреле и мае увеличились соответственно на 13% и 18,7%. Его удорожание было отмечено в 17 субъектах России (от 0,5% в Сахалинской области до 26% в Оренбургской области). В Республике Саха (Якутия) цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне апреля 2018 года.

Потребительские цены на бензин в мае 2018 года, в среднем по России превышали цены производителей в 1,8 раза, год назад — в два раза. В мае 2018 года цены производителей на нефть сырую выросли на 11,8% (с начала года — на 11,4%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом — на 0,3% (с начала года — на 4,3%).

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Трех детей до 1,5 лет освободили из запертых квартир спасатели в Бердске Переводы в РФ с карты на карту не будут облагаться налогом Сломала шейку бедра и не могла выбраться из квартиры пенсионерка в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на весь ассортимент
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика