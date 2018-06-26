Цены на бензин в России выросли в среднем на 2,3 рубля за май

В частности, средняя цена на бензин марок Аи-92 и Аи-95 составила 40,88 и 43,78 рубля за литр соответственно.

Средние потребительские цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России в мае 2018 года выросли на 2,34 рубля и 2,29 рубля по сравнению с апрелем и составили 40,88 рубля и 43,78 рубля за литр соответственно. Цены на бензин Аи-98 составили 48,74 рубля (+2,27 рубля к апрелю) за литр, а цены на дизельное топливо — 43,71 рубля (+2,18 рубля) за литр, сообщил Росстат.

В мае в 83 субъектах РФ отмечалось повышение потребительских цен на бензин, в 19 субъектах цены на него выросли на 7% и более, из них в Республике Дагестан — на 10,2%, Ивановской области — на 9,8%, Брянской области — на 9,7%. В Москве бензин за май подорожал на 5,1%, в Санкт-Петербурге — на 5,6%.

Цены производителей на бензин после их снижения в январе (на 10,3%), феврале (на 2,8%) и небольшом росте в марте (на 3,6%) в апреле и мае увеличились соответственно на 13% и 18,7%. Его удорожание было отмечено в 17 субъектах России (от 0,5% в Сахалинской области до 26% в Оренбургской области). В Республике Саха (Якутия) цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне апреля 2018 года.

Потребительские цены на бензин в мае 2018 года, в среднем по России превышали цены производителей в 1,8 раза, год назад — в два раза. В мае 2018 года цены производителей на нефть сырую выросли на 11,8% (с начала года — на 11,4%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом — на 0,3% (с начала года — на 4,3%).

Источник: ТАСС