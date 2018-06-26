Переводы в РФ с карты на карту не будут облагаться налогом
Сломала шейку бедра и не могла выбраться из квартиры пенсионерка в Бердске
Мэр Бердска: Режим ЧС введен из-за 25-метрового провала канализации и фекального потопа
Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Поднимать зарплату бюджетникам поручил Путин
Пропала пьяная женщина на резиновой лодке в Обском море
Цены на бензин в России выросли в среднем на 2,3 рубля за май
Три дачных маршрута в сторону Сосновки запустят в конце июня в Бердске
Обрушились 25 метров дороги из-за сгнившей канализации на ул. Ушакова в Бердске
За онлайн-кассы вернут до 18 000 рублей предпринимателям Бердска