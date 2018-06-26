Поднимать зарплату бюджетникам поручил Путин

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам «прямой линии», состоявшейся 7 июня, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства поручил:

-ФАС организовать мониторинг цен на авиабилеты и топливо;

-МВД и Минтруда упростить порядок получения иностранцами вида на жительство;

-МВД, Минэкономразвития, Минтруда, МИД и Министерству науки и высшего образования упростить порядок выдачи гражданства зарубежным специалистам;

-правительству принять меры по завершению начавшегося долевого строительства;

-правительству разработать меры по дальнейшему росту зарплат бюджетников;

-правительству субсидировать до шести процентов ставки по ипотеке многодетным семьям;

-правительству подготовить предложения о расширении субсидируемых перелетов;

-правительству Ростовской области помочь беженцам из Донбасса;

-правительству совместно с регионами обеспечить дальнейшее эффективное использование инфраструктуры ЧМ-2018.

«Прямая линия» с президентом России в этом году продолжалась четыре часа 20 минут. Всего поступило более двух миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса.

источник: РИА Новости