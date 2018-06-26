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Три дачных маршрута в сторону Сосновки запустят в конце июня в Бердске

До этого времени искитимцы планируют отремонтировать проблемный участок дороги в 850 метров.

26.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Три дачных маршрута в сторону Сосновки запустят в конце июня в Бердске

Большая часть бердских дачников добирается до садовых обществ на общественном транспорте

До 30 июня отремонтирует Искитимский район свой участок дороги, ведущий до детского лагеря «Орбита» Бердска. Об этом сообщила на совещании чиновников 25 июня начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. После ремонта три автобусных маршрута смогут ходить до садовых обществ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дорога до лагеря «Орбита» находится у нескольких собственников: областной администрации, лесничества, Искитимского района, дачных обществ и Бердска. Проблемный участок в 850 метров на повороте от водозабора на Сосновку принадлежит Искитимскому району. Но власть соседнего района отказывалась его ремонтировать. На выездном совещании с участием замминистра транспорта Новосибирской области, проходившему в мае, Искитимскому району поручили продолжить работу по оформлению участка в собственность и формирования этой дороги как объекта. Ремонтировать участок дороги начали в июне.

Вопрос по дороге на «Орбиту» мэр Евгений Шестернин призвал подчиненных держать на контроле, а также в случае надобности помогать искитимцам техникой.


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