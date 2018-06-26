Три дачных маршрута в сторону Сосновки запустят в конце июня в Бердске

До 30 июня отремонтирует Искитимский район свой участок дороги, ведущий до детского лагеря «Орбита» Бердска. Об этом сообщила на совещании чиновников 25 июня начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. После ремонта три автобусных маршрута смогут ходить до садовых обществ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дорога до лагеря «Орбита» находится у нескольких собственников: областной администрации, лесничества, Искитимского района, дачных обществ и Бердска. Проблемный участок в 850 метров на повороте от водозабора на Сосновку принадлежит Искитимскому району. Но власть соседнего района отказывалась его ремонтировать. На выездном совещании с участием замминистра транспорта Новосибирской области, проходившему в мае, Искитимскому району поручили продолжить работу по оформлению участка в собственность и формирования этой дороги как объекта. Ремонтировать участок дороги начали в июне.

Вопрос по дороге на «Орбиту» мэр Евгений Шестернин призвал подчиненных держать на контроле, а также в случае надобности помогать искитимцам техникой.