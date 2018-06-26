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Улицкая: на 150 лет отстает Россия от Европы

Писательница рассказала украинскому телеканалу об отсталости и агрессии россиян. Превращение РФ в мировую провинцию остановит повышение культурного уровня и образования.(ВИДЕО)

26.06.2018 Фото: Стоп-кадр с видео YouTube Нет комментариев

Улицкая: на 150 лет отстает Россия от Европы

Людмила Улицкая

Российская писательница Людмила Улицкая рассказала о том, что Россия отстает от Европы. Ее интервью каналу «112 Украина» опубликовано на YouTube.

Отвечая на вопрос, «какой ген мешает россиянам стать европейцами», писательница сказала, что дело не в генетике, а в цивилизационном процессе.

«Мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, а может, больше. Вот эта вот разница догоняния — она на самом деле существует. Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах», — заявила Улицкая. Она подчеркнула, что Россия превращается в мировую провинцию.

По ее словам, единственное, что можно сделать в такой ситуации, — повышать культурный уровень и уровень образования. «К сожалению, у нас сейчас очень падает образовательный уровень и уровень культуры», — посетовала литератор.

Процесс развития России она назвала «архаическим движением, которое идет поперек всему цивилизационному процессу». «Мы уже коснулись того, что это колебательный процесс, и есть надежда, что это когда-нибудь двинется в другую сторону. Вероятно, при другом руководстве», — добавила писательница.

«Для меня кажется чрезвычайно важным в той ситуации, в которой мы оказались, снижать уровень агрессии. Причем мы не можем снизить уровень агрессии нашего начальства и нашего военного руководства, но в себе уровень агрессии мы снижать можем. Не раздражаться, не злиться, не впадать в ярость, не впадать в отчаяние», — призвала она.


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