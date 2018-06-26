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«Бердский острог» не открыли в назначенное время в Бердске

В планах бизнесмена Александра Илющенко открытие парка значилось на начало лета. Но строительство острога все еще продолжается.

26.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

«Бердский острог» не открыли в назначенное время в Бердске

Как говорят строители, «Бердский острог» прослужит 100 лет

Не открыли в начале июня, как планировали, исторический парк «Бердский острог» в Бердске.

«Курьер. Среда. Бердск» не удалось связаться с бизнесменом Александром Илющенко, который на свои деньги возводит данный парк. Ничего о дате открытия не удалось узнать и в управлении градостроительства бердской горадминистрации. Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев пообещал связаться с Александром Илющенко и узнать информацию по «Бердскому острогу».

Самые подробные сведения об историческом парке «Бердский острог», как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Александр Илющенко предоставил на заседании совета старейшин в конце декабря 2017 года. Ему пришлось отвечать на вопросы уважаемых в Бердске людей, пусть даже иногда и не очень удобные.

В «Бердском остроге» будут находиться мастерские, конюшня, казармы и другие объекты «поселения» из прошлого. По оценке специалистов, в парке смогут находиться одновременно до 3000-4000 человек. Поэтому в парке можно проводить любые фестивали и другие культурные мероприятия разного уровня.

Так как «Бердский острог» — это парк семейного отдыха, продажи спиртных напитков на его территории не будет, уверил старейшин бизнесмен.

Вход, неограниченный по времени, в парк будет платным, ориентировочно — от 100 до 200 рублей. Но на каком-то этапе, если выделят какие-то гранты, то за их счет бесплатно пропустят в парк малообеспеченные слои населения.

Бердских старейшин очень заинтересовала стоимость «Бердского острога». Илющенко назвал сумму — 100 млн рублей.

В штате «Бердского острога» предположительно будут числиться 10 человек. Это, условно говоря, охранник, дворник, разнорабочий. Но когда происходит праздник, там может работать и 100 человек.

Напомним, «Бердский острог» должны были открыть к 300-летию Бердска, но не успели. Долгое время стройка была заморожена. У Александра Илющенко были финансовые проблемы. В сентябре 2017 года Александр Петрович заявил, что банк одобрил ему кредит. Предпринимателю потребовался год, чтобы убедить банк в надежности проекта.

Строительство «Бердского острога» все еще продолжается.


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