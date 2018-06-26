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Прокуратура Бердска: За смерть выпавших из окна детей родителей могут лишить свободы

Уголовный и Семейный кодексы РФ предусматривают уголовную ответственность за неисполнение родительских обязанностей и оставление детей в опасности.

26.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Прокуратура Бердска: За смерть выпавших из окна детей родителей могут лишить свободы

На месте трагедии в микрорайоне Прибрежном Бердска

В связи с началом летнего сезона в Бердске происходят случаи падения малолетних детей из открытых окон жилых домов, оставленных без присмотра родителей. Первая трагедия 2018 года произошла, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в субботу утром, 23 июня, — из окна на 4-м этаже дома №11/2 по ул. Попова выпала 5-летняя девочка. Врачи боролись за ее жизнь, но травмы, полученные при падении на ступени, ведущие в подвал, оказались несовместимы с жизнью.

Учитывая это, прокуратура Бердска разъясняет о предусмотренной законодательством Российской Федерации обязанности родителей заботиться о здоровье своих детей, а также существующей ответственности за ее неисполнение.

В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Наказание за данный вид правонарушения предусмотрен в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Статьей 109 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожности в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Конечно родители наказаны до конца своих дней.Но и реальная ответственность должна за это быть.Ребенок не маленький,почему то прятался на подоконнике,где было на распашку окно.И посмотрите вокруг — чекнулись с этими телефонами,не выпускают из рук ни дома ,ни на улице.Особенно часты ситуации на остановках общественного транспорта,где детей таких родителей вылавливают чуть ли не из-под колес транспорта.В то время мама с папой каждый в своем телефоне

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