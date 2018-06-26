Нашли новую площадку для гигантской мусорной свалки власти Новосибирской области

Глава Новосибирской области Андрей Травников провел заседание рабочей группы по выработке подходов и решений к заключению нового концессионного соглашения по созданию и эксплуатации системы переработки твердых коммунальных отходов в регионе.

Основным пунктом повестки заседания стал вопрос о площадке для размещения мусороперерабатывающего комплекса, передает пресс-служба областного правительства. Ранее выбор площадки в Плотниковском сельсовете Новосибирского района вызвал большой общественный резонанс. Правительство области прислушалось к мнению общественности и предложило новый вариант размещения. На заседании рабочей группы, состоявшемся 22 мая, было принято решение рассмотреть альтернативную площадку, предложенную экспертами и активистами-экологами, в районе села Лекарственное Репьевского сельсовета Тогучинского района.

Участники заседания, состоявшегося 25 июня, рассмотрев характеристики участка, подтвердили возможность использования новой площадки для размещения современного мусороперерабатывающего комплекса. С докладом о характеристиках этой площадки выступил врио руководителя департамента имущества и земельных отношений региона Роман Шилохвостов. Представленная им оценка земельного участка говорит о том, что новая площадка удалена от населенных пунктов (в 50 км от Новосибирска), не располагается вблизи садовых обществ, при этом здесь соблюдены основные требования, предъявляемые к участкам для строительства объектов по размещению мусороперерабатывающих комплексов.

«Мы уже не один вариант рассматривали, и приходим к тому, что вариант участка в районе Лекарственного наименее болезненный из всех», – отметил глава региона Андрей Травников.

По итогам обсуждения, глава Новосибирской области поручил министерству ЖКХ и энергетики предусмотреть использование участка в районе Лекарственного при подготовке изменений в территориальную схему, а департаменту имущества и земельных отношений – в кратчайший срок выполнить все необходимые процедуры для выделения участка для реализации проекта.

Таким образом, пока отказались от идеи разместить мусорозавод «на окраине» Бердска.