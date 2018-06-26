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Обрушились 25 метров дороги из-за сгнившей канализации на ул. Ушакова в Бердске

Ситуация признали чрезвычайной. Обвалившийся грунт огромного провала образовал подпор канализационном коллекторе. Раскопали более 25 метров трубы, но подпор так и не нашли. (ФОТО, ВИДЕО)

26.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 3 коммент.

Обрушились 25 метров дороги из за сгнившей канализации на ул. Ушакова в Бердске

Новый провал образовался на улице Ушакова

Сегодня, 26 июня, на улице Ушакова в Бердске образовался новый огромный, 25-метровый провал. Причиной тому стал, как обычно, изношенный канализационный коллектор.

Напомним, что «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о провале, возникшем на улице Ушакова в апреле. Позже, на этом же коллекторе образовался новый провал, при устранения которого заменили около 150 метров трубы.

Свежий провал на улице Ушакова образовался между перекрестками с улицами Спартака и Некрасова. Расстояние между перекрестками более 200 метров. Точных данных о протяженности провала пока что нет. Дело в том, что из-за обвала грунта образовался подпор (пробка) в канализации. Поэтому стоки, поступающие со стороны Микрорайона, наполняли провал и затрудняли поиск.

На данный момент раскопали порядка 25 метров коллектора. Фекальные воды, наполнявшие яму утром, ушли, но еще один подпор пока что не обнаружен — он находится где-то выше «по течению».

После обеда на место ЧП прибыл мэр Бердска Евгений Шестернин.

Обрушились 25 метров дороги из за сгнившей канализации на ул. Ушакова в Бердске

На данный момент место образования подпора не нашли

Ситуация осложняется тем, что из-за образовавшегося подпора канализационные стоки выходят на поверхность в районе переулка Урицкого.Сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Содержимое канализации растекается по ближайшим улицам и движется вМикрорайон.

Сегодня, 26 июня, замдиректора управления капитального строительства Бердска Юрий Бекетов рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о положении вокруг нового провала.

Обрушились 25 метров дороги из за сгнившей канализации на ул. Ушакова в Бердске

Начальник управления капитального строительства Алексей Егошин и вице-мэр Бердска по ЖКХ Владимир Захаров инспектируют устранение аварии на улице Ушакова

— Ситуация с этим провалом признана чрезвычайной. Сейчас мы работаем над первоочередной задачей — устранением подпора коллектора. Только после этого можно будет оценить масштабы провала и приступить к ликвидации аварии, — сказал Юрий Владимирович.

По словам Юрия Бекетова, о сроках устранения аварии говорить рано. Единственное, что ясно однозначно — копать будут, пока не найдут подпор, закупоривший коллектор.

По словам директора Комбината бытовых услуг Владимира Воспанчука, предположительное расстояние, где может находиться подпор — 300 метров.

Автор видео Слава Душин


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Скоро весь город рухнет, дожили. :-D

    Thumb up 7 Thumb down 1

  2. 1234

    ДААА! И это только начало!!! И местная власть НЕЕЕ виновата! Нужно Москве больше денег в регионы выделять.

    Thumb up 6 Thumb down 1

    • Знающий

      Нет,дорогой 1234, как раз в данном конкретном случае вина на местной власти.. Поинтересуйтесь у власти какой долг застройщиков и вновь подключаемых абонентов по плате за подкючение и куда пошли полученные кбу деньги и все станет понятным.

      Thumb up 0 Thumb down 0

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