Обрушились 25 метров дороги из-за сгнившей канализации на ул. Ушакова в Бердске

Сегодня, 26 июня, на улице Ушакова в Бердске образовался новый огромный, 25-метровый провал. Причиной тому стал, как обычно, изношенный канализационный коллектор.

Напомним, что «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о провале, возникшем на улице Ушакова в апреле. Позже, на этом же коллекторе образовался новый провал, при устранения которого заменили около 150 метров трубы.

Свежий провал на улице Ушакова образовался между перекрестками с улицами Спартака и Некрасова. Расстояние между перекрестками более 200 метров. Точных данных о протяженности провала пока что нет. Дело в том, что из-за обвала грунта образовался подпор (пробка) в канализации. Поэтому стоки, поступающие со стороны Микрорайона, наполняли провал и затрудняли поиск.

На данный момент раскопали порядка 25 метров коллектора. Фекальные воды, наполнявшие яму утром, ушли, но еще один подпор пока что не обнаружен — он находится где-то выше «по течению».

После обеда на место ЧП прибыл мэр Бердска Евгений Шестернин.

Ситуация осложняется тем, что из-за образовавшегося подпора канализационные стоки выходят на поверхность в районе переулка Урицкого.Сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Содержимое канализации растекается по ближайшим улицам и движется вМикрорайон.

Сегодня, 26 июня, замдиректора управления капитального строительства Бердска Юрий Бекетов рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о положении вокруг нового провала.

— Ситуация с этим провалом признана чрезвычайной. Сейчас мы работаем над первоочередной задачей — устранением подпора коллектора. Только после этого можно будет оценить масштабы провала и приступить к ликвидации аварии, — сказал Юрий Владимирович.

По словам Юрия Бекетова, о сроках устранения аварии говорить рано. Единственное, что ясно однозначно — копать будут, пока не найдут подпор, закупоривший коллектор.

По словам директора Комбината бытовых услуг Владимира Воспанчука, предположительное расстояние, где может находиться подпор — 300 метров.

Автор видео Слава Душин

