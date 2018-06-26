Обрушились 25 метров дороги из-за сгнившей канализации на ул. Ушакова в Бердске

Свежий провал на улице Ушакова образовался между перекрестками с улицами Спартака и Некрасова. Расстояние между перекрестками более 200 метров. Точных данных о протяженности провала пока что нет. Дело в том, что из-за обвала грунта образовался подпор (пробка) в канализации. Поэтому стоки, поступающие со стороны Микрорайона, наполняли провал и затрудняли поиск.
На данный момент раскопали порядка 25 метров коллектора. Фекальные воды, наполнявшие яму утром, ушли, но еще один подпор пока что не обнаружен — он находится где-то выше «по течению».
После обеда на место ЧП прибыл мэр Бердска Евгений Шестернин.
На данный момент место образования подпора не нашли
Ситуация осложняется тем, что из-за образовавшегося подпора канализационные стоки выходят на поверхность в районе переулка Урицкого.Сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Содержимое канализации растекается по ближайшим улицам и движется вМикрорайон.
Сегодня, 26 июня, замдиректора управления капитального строительства Бердска Юрий Бекетов рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о положении вокруг нового провала.
Начальник управления капитального строительства Алексей Егошин и вице-мэр Бердска по ЖКХ Владимир Захаров инспектируют устранение аварии на улице Ушакова
— Ситуация с этим провалом признана чрезвычайной. Сейчас мы работаем над первоочередной задачей — устранением подпора коллектора. Только после этого можно будет оценить масштабы провала и приступить к ликвидации аварии, — сказал Юрий Владимирович.
По словам Юрия Бекетова, о сроках устранения аварии говорить рано. Единственное, что ясно однозначно — копать будут, пока не найдут подпор, закупоривший коллектор.
По словам директора Комбината бытовых услуг Владимира Воспанчука, предположительное расстояние, где может находиться подпор — 300 метров.
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Скоро весь город рухнет, дожили.
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ДААА! И это только начало!!! И местная власть НЕЕЕ виновата! Нужно Москве больше денег в регионы выделять.
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Нет,дорогой 1234, как раз в данном конкретном случае вина на местной власти.. Поинтересуйтесь у власти какой долг застройщиков и вновь подключаемых абонентов по плате за подкючение и куда пошли полученные кбу деньги и все станет понятным.
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