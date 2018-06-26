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Сверхмощную ядерную торпеду хотят создать в России

Появилась тенденция возвращения к нереализованным идеям, в частности академика Сахарова.

26.06.2018 Фото: Минобороны Один комментарий

Сверхмощную ядерную торпеду хотят создать в России

Россия умеет делать оружие

В России пересматривают идею академика Андрея Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом, сообщил  в интервью РИА Новости один из создателей торпедного оружия в стране Шамиль Алиев.

«Сейчас вообще есть тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям <…> заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра, диаметром полтора метра с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 километров», — уточнил ученый.

По его словам, задача такого оружия в рамках концепции Сахарова — «уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде».

Ранее эта идея не была реализована не потому, что плохо работала, а из-за отсутствия средств, подчеркнул собеседник агентства.

Также Алиев отметил, что ни одна разведка в мире не опровергала создание Москвой новейших видов вооружений, таких как гиперзвуковая система «Авангард».

«Преувеличивать или преуменьшать — это дело дипломатов. Но когда Россия говорит об оружии, то весь мир прекрасно знает, что Россия умеет его делать. Сирия тому подтверждение», — добавил он.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    лучше бы самолеты делали

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