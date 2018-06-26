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«Бердский острог» не открыли в назначенное время в Бердске
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Прокуратура Бердска: За смерть выпавших из окна детей родителей могут лишить свободы
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Сверхмощную ядерную торпеду хотят создать в России
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На митинг протеста за нормальный адрес вместо 138 знаков выйдут жители Бердска
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КПРФ впервые отказалась от борьбы за губернаторское кресло в трех регионах
лучше бы самолеты делали
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