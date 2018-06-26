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Общественники просят жилье для молодых медиков ЦГБ Бердска

Ходатайствовать о предоставлении квартир для специалистов решили на первом заседании общественного совета при горбольнице.

26.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Общественники просят жилье для молодых медиков ЦГБ Бердска

Главврач ЦГБ Юрий Краморов подписал приказ о создании общественного совета

В Бердске 25 июня состоялось первое заседание общественного совета при горбольнице.
Инициатива создания Совета принадлежит городской общественной палате. В начале месяца главврач ЦГБ Юрий Краморов подписал приказ о его основании, сообщили в пресс-центре мэрии.

На первом заседании общественного совета при БЦГБ общественники избрали председателя, им стала Татьяна Журавлева, и наметили план работы на ближайшее время.

Так, в июле запланирован рейд в бывшую химзаводскую больницу, где сейчас идет ремонт, а также участие во встречах главврача с населением по личным вопросам. Кроме того, решили направить ходатайства в Совет депутатов и администрацию города о предоставлении служебного жилья молодым специалистам-медикам и мест в детских садах детям работников БЦГБ.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    нужно как в армии 5 лет жильё служебное. И нормально. медиков нужно обеспечивать.

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