Общественники просят жилье для молодых медиков ЦГБ Бердска

В Бердске 25 июня состоялось первое заседание общественного совета при горбольнице.

Инициатива создания Совета принадлежит городской общественной палате. В начале месяца главврач ЦГБ Юрий Краморов подписал приказ о его основании, сообщили в пресс-центре мэрии.

На первом заседании общественного совета при БЦГБ общественники избрали председателя, им стала Татьяна Журавлева, и наметили план работы на ближайшее время.

Так, в июле запланирован рейд в бывшую химзаводскую больницу, где сейчас идет ремонт, а также участие во встречах главврача с населением по личным вопросам. Кроме того, решили направить ходатайства в Совет депутатов и администрацию города о предоставлении служебного жилья молодым специалистам-медикам и мест в детских садах детям работников БЦГБ.