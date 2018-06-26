Силуанов: средняя пенсия достигнет 20 тысяч рублей

Средняя пенсия в России должна вырасти до 20 тыс. рублей к 2024 году, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

«В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень порядка 20 тыс. рублей», — сказал он.

При этом Силуанов напомнил, что увеличить пенсию можно будет также за счет индивидуального пенсионного капитала (ИПК). По его словам, правительство предложит налоговые стимулы для участников системы ИПК.

«Работникам будет предложено участвовать в добровольном порядке в формировании своих пенсионных накоплений. Для того, чтобы это было интересно работникам или работодателям, мы предусмотрим соответствующие стимулы: будут уменьшать налоговую базу для обложения налогом на доходы физических лиц с одной стороны, а для работодателей — будут уменьшать налогообложение прибыли», — пояснил Силуанов.

Пенсионная реформа

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года.

В правительстве поясняют, что данная мера позволить увеличить пенсии россиян. Глава Минтруда Максим Топилин в интервью газете «Известия» заявил, что в этом случае средняя пенсия в 2019 году может вырасти до 15,4 тыс. рублей.

Концепцию индивидуального пенсионного капитала Минфин и ЦБ РФ представили осенью 2016 года, после очередного замораживания накопительной части пенсии. Согласно предложенной системе, взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя делает сам работник, отчисляя на это по умолчанию 6% от своей зарплаты — с возможностью отказаться от уплаты, увеличить или снизить эту сумму.

Основной спор вызвал способ вступления гражданина в систему: Минфин и ЦБ настаивали на автоподписке, то есть включении работника в систему по умолчанию, с возможностью впоследствии отказаться. Предполагалось, что работодатель предлагает работнику участвовать в системе, и если в течение полугода гражданин не выразил ни согласия, ни отказа, он считается вступившим.

Против такой конструкции выступал Минтруд, который указывал на квазиобязательный характер системы. Ведомство сочло, что это ударит по гражданам с низкими доходами. Впоследствии Минфин отказался от автоматического зачисления граждан в систему ИПК.

Источник: ТАСС