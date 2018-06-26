На митинг протеста за нормальный адрес вместо 138 знаков выйдут жители Бердска

Не идет навстречу жителям Юго-Западного микрорайона власть Бердска. По словам депутата бердского горсовета Николай Сычева, жители данного микрорайона готовы устраивать одиночные пикеты и выходить на митинги протеста. Чтобы побудить бердскую власть перевести земли из сельхозугодий в жилую застройку, дать возможность людям строить жилье Сычев вместе со своими единомышленниками снял фильм о проблемах Юго-Западного микрорайона.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Юго-Западный микрорайон прогремел на всю страну и попал в Книгу рекордов из-за названия улицы в 138 знаков — «Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства».

Юго-Западный вырос на землях искитимских фермеров-пайщиков. Город не хотел признавать данную территорию жилой зоной. Ведь тогда население потребует дороги, школу, детсад. Все это требует огромных средств.

Всероссийскую известность Юго-Западный получил благодаря семье Алексеевых. Именно они выиграли суд по присвоению почтового адреса. И получили его в 138 букв. Но такое положение вещей не устроило их и они подали в суд на переименование улицы. Сейчас они проживают по адресу: ул. Стартовая, 17.

Администрация Бердска продолжает регистрировать название улиц из 138 букв в Юго-Западном микрорайоне. Но тем не менее остальные жители были бы рады и такому адресу — из 15 слов, так как его у них и вовсе нет. И они официально являются гражданами без определенного места жительства.

Жители подали на горадминистрацию исковое заявление с в суд. 24 апреля 2018 года суд вынес решение обязать главу Бердска утвердить план квартала №817. Земли нужно перевести из сельхозназначения в жилую застройку, присвоить названия улицам и провести публичное слушание по этому вопросу. Люди не стали ждать, когда это все свершится, сами написали проект и повесили таблички с названиями улиц. В конце апреля 2018 года в Юго-Западном появились ул. Фартовая, Облепиховая, Братьев Заволокиных, Красивая, Хуторская и другие.

В Юго-Западном микрорайоне введен в эксплуатацию 61 дом, 20 находятся на стадии завершения строительства, 20 строятся. Здесь живут 168 человек, в том числе 20 детей.

Видео предоставлено Николаем Сычевым



— Фильм показывает, как трудно жить и строить собственный жилой дом в Бердске.

Как всему власть препятствует: от утверждения плана планировки территории, получения разрешения на постройку жилого дома, по присвоению права на прописку в своем доме, до признания территории земельного участка жилой зоной. Как возник конфликт интересов между властью и жителями. Народ на грани социального взрыва: люди уже готовы устраивать одиночные пикеты и выходить на митинги протеста. Мнение людей для бердской власти ничтожно. Конституция РФ говорящая, что «Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления народом своей власти…» бердскими чиновниками воспринимается по-своему, исходит не из интересов населения, а в интересах чиновников, — рассказал Николай Сычев.

По словам народного избранника, жители Юго-Западного микрорайона уже получают разрешение на строительство, но им по прежнему продолжают присваивать адрес из 138 знаков.