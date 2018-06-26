На митинг протеста за нормальный адрес вместо 138 знаков выйдут жители Бердска

Юго-Западный микрорайон вырос на землях искитимских фермеров-пайщиков
Не идет навстречу жителям Юго-Западного микрорайона власть Бердска. По словам депутата бердского горсовета Николай Сычева, жители данного микрорайона готовы устраивать одиночные пикеты и выходить на митинги протеста. Чтобы побудить бердскую власть перевести земли из сельхозугодий в жилую застройку, дать возможность людям строить жилье Сычев вместе со своими единомышленниками снял фильм о проблемах Юго-Западного микрорайона.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Юго-Западный микрорайон прогремел на всю страну и попал в Книгу рекордов из-за названия улицы в 138 знаков — «Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства».
Юго-Западный вырос на землях искитимских фермеров-пайщиков. Город не хотел признавать данную территорию жилой зоной. Ведь тогда население потребует дороги, школу, детсад. Все это требует огромных средств.
Всероссийскую известность Юго-Западный получил благодаря семье Алексеевых. Именно они выиграли суд по присвоению почтового адреса. И получили его в 138 букв. Но такое положение вещей не устроило их и они подали в суд на переименование улицы. Сейчас они проживают по адресу: ул. Стартовая, 17.
Администрация Бердска продолжает регистрировать название улиц из 138 букв в Юго-Западном микрорайоне. Но тем не менее остальные жители были бы рады и такому адресу — из 15 слов, так как его у них и вовсе нет. И они официально являются гражданами без определенного места жительства.
Жители подали на горадминистрацию исковое заявление с в суд. 24 апреля 2018 года суд вынес решение обязать главу Бердска утвердить план квартала №817. Земли нужно перевести из сельхозназначения в жилую застройку, присвоить названия улицам и провести публичное слушание по этому вопросу. Люди не стали ждать, когда это все свершится, сами написали проект и повесили таблички с названиями улиц. В конце апреля 2018 года в Юго-Западном появились ул. Фартовая, Облепиховая, Братьев Заволокиных, Красивая, Хуторская и другие.
В Юго-Западном микрорайоне введен в эксплуатацию 61 дом, 20 находятся на стадии завершения строительства, 20 строятся. Здесь живут 168 человек, в том числе 20 детей.
Видео предоставлено Николаем Сычевым
— Фильм показывает, как трудно жить и строить собственный жилой дом в Бердске.
Как всему власть препятствует: от утверждения плана планировки территории, получения разрешения на постройку жилого дома, по присвоению права на прописку в своем доме, до признания территории земельного участка жилой зоной. Как возник конфликт интересов между властью и жителями. Народ на грани социального взрыва: люди уже готовы устраивать одиночные пикеты и выходить на митинги протеста. Мнение людей для бердской власти ничтожно. Конституция РФ говорящая, что «Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления народом своей власти…» бердскими чиновниками воспринимается по-своему, исходит не из интересов населения, а в интересах чиновников, — рассказал Николай Сычев.
По словам народного избранника, жители Юго-Западного микрорайона уже получают разрешение на строительство, но им по прежнему продолжают присваивать адрес из 138 знаков.
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а давайте мы митинг устроим под лозунгом «не допускать нарушения закона!»
Решил кто-то построиться на территории для этого не предназначенной — снести бульдозером и выставить счет за работу техники, а еще штраф впаять за нарушение норм!
Когда вот таких вот вовремя не одергивают, то они на шею садятся и продолжают права качать, болтая ножками!
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Да ради Бога! Сносите.
Только сначала Молодежный, Белокаменный и и дом на Спортивный и т.д., а то как то однобоко.
Кстати, когда ваш дом через 10 лет начнет падать, посмотрим, куда вас расселят, может и не доезжая Юго-западного.
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Да как на вашу шею сесть то.
Она от ушей начинается и шире плеч заканчивается.
Похапали себе, а остальные для вас нелюди.
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Ким и Каравайцев!!!!! Вы совсем что ли удалено давать там незаконно разрешения на строительство?????
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Сдаётся мне, что ананимы совсем не знают законов и Конституцию РФ тем более. Придумывают и истинные законы в сторону своих кричалок поварачивают. не баламутьте пожалуйста добрых и честных людей. Надоело уже. Это везде присутствует повышать пенсионный возраст вы на законы ссылаетесь, маленькую зарплату, кто где стоить должен- да , да это я вам ананимы. Людям же простым дышать не даете, все указываете…..
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Статья опять вводит в заблуждение читателей. Не мог суд обязать утвердить план квартала.
«Требования в части возложения обязанности на администрацию г. Бердска утвердить проект планировки территории не подлежит удовлетворению, поскольку проект подлежит проверке уполномоченным органом местного самоуправления и не относится к компетенции суда.»
Суд всего лишь признал незаконным «молчание» администрации и обязал устранить это нарушение. Т.е в определенным законом порядке огласить свои решения в отношении этой территории.
https://berdsky—nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=47268556&delo_id=1540005&new=&text_number=1
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Молодцы жители, добиваются потихоньку все что положено по закону
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Конечно молодцы. Казалось бы что, люди строятся решают жилищный вопрос , о чём и президент наш говорит. Ну и что? флаг Вам в руки- вперёд. Нет же, то не так, это не так. всё кто то кому то должен. Может эти земли приглянулись кому то, вот в этом и весь сыр-бор.
Ну разумно подумайте
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Компетентным органам давно уже надо разобраться с теми лицами, которые изначально нарезали участки и продавали их чересчур доверчивым людям, пожелавшим подешевле купить землю под застройку, и по этой причине с удовольствием позволявшим вешать себе лапшу на уши, что «все законно и у Вас все будет и город обязан все сделать!»
Подобные схемы изначально предполагают криминальную составляющую. И не совсем понятна здесь миссия г-на Сычева.
Доверчивых людей, конечно, жаль!
Но пусть они попробуют спросить с тех, кто им обещал «манну небесную»!
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