Слово «жопа» выстриг неизвестный садовник на газоне в Новосибирске

Не совсем приличное слово появилось 24 июня на газоне около Гусинобродского шоссе — данная ландшафтная работа моментально стала предметом для шуток и политических споров.

Слово «жопа», выстриженное на газоне, заметили новосибирцы 24 июня около ТРЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе. Фото необычного решения неизвестного ландшафтного дизайнера появилось в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», назвав автора газона «садовником 80-го уровня». Некоторые комментаторы нашли отклики данной работы в своей душе.

«Жизненно», — написал один из них.

Однако такие реакции быстро вызвали политический спор: одни обвиняли других, что им хватит уже жаловаться на жизнь.

«Человек очарован чьей-то жопой и в порыве нежных чувств сотворил… а вы тут развели политику», — сообщил один из комментаторов.

Также одна из комментаторов отметила работу садовника — «краткость сестра таланта».