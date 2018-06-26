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Слово «жопа» выстриг неизвестный садовник на газоне в Новосибирске

Инсталляция из кустов появилась около ТРЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе. Пользователи спорят — политика или любовь.

26.06.2018 Фото: Инцидент-Новосибирск 5 коммент.

Слово жопа выстриг неизвестный садовник на газоне в Новосибирске

Не совсем приличная работа садовника

Не совсем приличное слово появилось 24 июня на газоне около Гусинобродского шоссе — данная ландшафтная работа моментально стала предметом для шуток и политических споров.

Слово «жопа», выстриженное на газоне, заметили новосибирцы 24 июня около ТРЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе. Фото необычного решения неизвестного ландшафтного дизайнера появилось в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», назвав автора газона «садовником 80-го уровня». Некоторые комментаторы нашли отклики данной работы в своей душе.

«Жизненно», — написал один из них.

Однако такие реакции быстро вызвали политический спор: одни обвиняли других, что им хватит уже жаловаться на жизнь.

«Человек очарован чьей-то жопой и в порыве нежных чувств сотворил… а вы тут развели политику», — сообщил один из комментаторов.

Также одна из комментаторов отметила работу садовника — «краткость сестра таланта».


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(5) Комментариев

  2. Аноним

    в Бердске, можно повсеместно выстригать слово «жопа» :-D

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  3. Аноним

    Когда человеку заплатили копейки, у него есть полное право и три буквы написать на лбу у директора. =-O

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  4. Аноним

    Он прав куда ни глянь везде она !

    Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Аноним

    можно в Бердске, в центре, возле администрации.

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