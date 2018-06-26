До середины июля без горячей воды останется Микрорайон Бердска

Сегодня, 26 июня, в «Курьер. Среда. Бердск» поступило много обращений с вопросом от читателей «Когда же, наконец, в Микрорайон вернется горячая вода?». Самым лаконичным был, пожалуй, вопрос с фотографией объявления с припиской от жителя, полагающего, что воду дадут летом 2019 года.

Напомним, что воду отключили в Микрорайоне 17 июня в связи с началом гидравлических испытаний на магистральных сетях от котельной «Новой». Первоначально планировалось возобновить подачу горячей воды 24 июня.

Однако, 22 июня «Курьер. Среда. Бердск» сообщил, что во время испытаний образовался порыв на трубопроводе. Тогда предварительные сроки включения горячей воды сдвинулись «примерно на неделю» — до 29 числа.

Сегодня, 26 июня, замдиректора по строительству Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко отметил, что дата «1 июля», указанная в объявлении, — это чересчур оптимистичный прогноз.

— Думаю, что 1 июля — это не последняя дата. Скорее всего, будет продление сроков и ремонт продлится как минимум до середины июля. Это очень сложно прогнозировать, ведь идет испытание системы, в которой сотни километров трубопровода. Система старые, трубы старые… Котельную испытываем — она испытания не проходит. Где-то находятся дефекты, в разных местах, которые мы оперативно устраняем. Может, завтра мы уже закончим и дадим людям горячую воду, а может, работы продлятся на неделю. Такие вот реалии, ничего с этим не сделаешь, — сказал Александр Алексеевич.

Однако, как отмечает Александр Алексеенко, если эту работу не сделать сейчас, то зимой появится много проблем, решать которые будет гораздо сложнее.