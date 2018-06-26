Сгорел кондиционер в подсобке многоквартирного дома в Бердске

В понедельник произошел пожар в подсобном помещении многоквартирного жилого дома в Бердске, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

25 июня в 14:05 возник пожар в подсобном помещении многоквартирного жилого дома на ул. Красная Сибирь в Бердске. В результате пожара огнем поврежден кондиционер и стена подсобного помещения. В 14:13 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются. О пострадавших не сообщается.