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Сгорел кондиционер в подсобке многоквартирного дома в Бердске

Кроме этого, огонь уничтожил стену подсобного помещения на ул. Красная Сибирь. Причины пожара устанавливают.

26.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Сгорел кондиционер в подсобке многоквартирного дома в Бердске

На тушение огня выезжали три пожарных машины

В понедельник произошел пожар в подсобном помещении многоквартирного жилого дома в Бердске, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

25 июня в 14:05  возник пожар в подсобном помещении многоквартирного жилого дома на ул. Красная Сибирь в Бердске. В результате пожара огнем поврежден кондиционер и стена подсобного помещения. В 14:13  пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются. О пострадавших не сообщается.


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