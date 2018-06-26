Разбился насмерть упавший в шахту лифта с 12-го этажа мужчина в Новосибирске

В Новосибирске проводится проверка по факту падения 39-летнего мужчины в шахту лифта жилого дома, сообщил в понедельник старший помощник руководителя регионального управления СКР Дмитрий Чечулин.

В следственном отделе по Октябрьскому району Новосибирска СКР по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту падения 39-летнего мужчины в шахту лифта жилого дома по ул. Декабристов.

Предварительно установлено, что мужчина решил спуститься с 12 этажа дома на лифте, однако лифт до настоящего времени в эксплуатацию не введен, в связи с этим двери лифта были открыты принудительно, однако лифтовая кабина в это время находилась на 17 этаже дома, и мужчина, не заметив отсутствия кабины, шагнул в шахту лифта. От полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.