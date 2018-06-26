КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
Продам студию
продам
продам
Продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сгорел кондиционер в подсобке многоквартирного дома в Бердске

Разбился насмерть упавший в шахту лифта с 12-го этажа мужчина в Новосибирске

Снимет напряженность с местами в яслях строительство детсада в Бердске

Уругвай разгромил сборную Россию по футболу со счетом 3:0 на ЧМ-2018

Изъяли 11,5 кг марихуаны и синтетики полицейские в Бердске

Фекальные стоки метлой отгоняют от домов жители Бердска

Видеообращение мэра Бердска: Защитите детей от падения из окон

Ранены двое при стрельбе в колледже Ингушетии

Ремонтирует разрушающийся мост через рельсы РЖД в Бердске

Сохранит молодость россиян повышение пенсионного возраста

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Разбился насмерть упавший в шахту лифта с 12-го этажа мужчина в Новосибирске

Двери лифта, который не введен в эксплуатацию, были открыты принудительно. 39-летний новосибирец не заметил, что кабина находится выше и шагнул в пропасть.

26.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Разбился насмерть упавший в шахту лифта с 12 го этажа мужчина в Новосибирске

Лифт был в нерабочем состоянии

В Новосибирске проводится проверка по факту падения 39-летнего мужчины в шахту лифта жилого дома, сообщил в понедельник старший помощник руководителя регионального управления СКР Дмитрий Чечулин.

В следственном отделе по Октябрьскому району Новосибирска СКР по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту падения 39-летнего мужчины в шахту лифта жилого дома по ул. Декабристов.

Предварительно установлено, что мужчина решил спуститься с 12 этажа дома на лифте, однако лифт до настоящего времени в эксплуатацию не введен, в связи с этим двери лифта были открыты принудительно, однако лифтовая кабина в это время находилась на 17 этаже дома, и мужчина, не заметив отсутствия кабины, шагнул в шахту лифта. От полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Невероятную грозу засняла фотограф в Бердске Начался ремонт кровли здания ЛДЦ в Бердске Сгорел кондиционер в подсобке многоквартирного дома в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на весь ассортимент
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика