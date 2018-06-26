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Снимет напряженность с местами в яслях строительство детсада в Бердске

Более 2000 дополнительных мест в детских садах будет создано в Новосибирской области для детей в возрасте до 3 лет. В бердском микрорайоне Южном строят сад на 220 мест.

26.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Снимет напряженность с местами в яслях строительство детсада в Бердске

На пустыре в Южном детсад начнут строить раньше школы

Правительство Новосибирской области поддержало проект соглашения о предоставлении субсидии бюджету Новосибирской области из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет в детсадах, которые реализуют образовательные программы дошкольного образования. Заседание правительства провел 25 июня глава региона Андрей Травников, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как сообщил и. о. министра образования Сергей Федорчук, предполагается, что в рамках предоставляемых средств будет создано 2110 дополнительных дошкольных мест. «Общая сумма средств на 2018-2019 годы предусматривается в размере 1 млрд 275 млн рублей . Из которых на 2018 год — 639 млн, в том числе из федерального бюджета — 498 млн. В 2019 году — 635 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 495 млн. По 140 млн каждый год — это софинансирование в рамках взятых обязательств», — подчеркнул Сергей Федорчук.

Во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по обеспечению 100-процентной доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет Правительство региона разрабатывает дополнительные меры поддержки негосударственным образовательным организациям. Так, в регионе определены 12 земельных участков для строительства объектов дошкольного образования. В том числе семь детских садов будет построено в Новосибирске, детсад в микрорайоне Южном Бердска, в Оби, р.п. Кольцово, р.п. Краснообск, возведена пристройка к детскому саду в Каргате. Таким образом планируется создать 2110 мест. Кроме того, за счет проведения капитального ремонта зданий детских садов до 2019 года будут дополнительно введены 1615 мест.

На строительство детсада в Бердске областной бюджет выделили 75 млн рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    пока строят…и ходить не кому будет…….

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  2. Аноним

    Когда начнут то строить.?Обещают все и ни как работы и не начались.

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  3. Аноним

    На Южном пока тишина, как говорить «конь не валялся». Нет даже намёка на строительство.

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  4. местный

    От редакции: С 2-х месяцев в сад — рановато?

    Смотря для кого….
    Для европейцев это норма и обыденность, поскольку оплачиваемый декретный отпуск всего 2,5 месяца, а не 1,5 года как в «отсталой и дикой» России

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