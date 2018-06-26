Уругвай разгромил сборную Россию по футболу со счетом 3:0 на ЧМ-2018

Сборная России разгромно уступила Уругваю (0:3) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и заняла второе место в квартете А. Теперь подопечным Станислава Черчесова предстоит встретиться в 1/8 финала с сильнейшей командой группы В. Плакат с глаголом из слова «усы», провал Смольникова, автогол Черышева и три забитых мяча, два из которых получились довольно странными, — «Газета.Ru» рассказывает обо всем, что окружало встречу России с Уругваем.

За десять минут до начала матча Россия — Уругвай уровень интереса к этому и без того ажиотажному поединку возрос из-за неожиданного приезда секретных VIP-персон.

Журналистам, которым надо было преодолеть всего около 20 метров от пресс-центра до входа на стадион, не давали перейти дорогу.

— Здесь должен проехать кортеж. Кто именно, мы не знаем, — пожимали плечами охранники.

Уругвайский журналист, видимо, не особенно знакомый с российскими новостями, уже начал названивать в свою редакцию, возбужденно вопя в трубку: «Мне кажется, едет Владимир Путин! Дайте новость!».

Местные акулы пера, несколько часов назад прочитавшие новость о том, что президента на матче точно не будет (это подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков), были чуть менее активны, но все же попытались увидеть, кто выйдет из загадочной черной машины, сопровождаемой несколькими микроавтобусами.

Однако охранники быстро отогнали СМИ от ограждения: «Не снимайте! Не мешайте!». Хоть это был и не Путин, и даже сами стражи стадиона были не в курсе, кто же скрывался за темным стеклом, VIP-персонам лишнее внимание было не нужно.

Что касается матча, обе команды уже обеспечили себе проход в 1/8 финала и потому могли не опасаться поражения в этой встрече.

Попасть на Португалию с разошедшимся Криштиану Роналду или на Испанию с ее невероятной техникой и разрывающим всех в атаке Диего Костой — невелика разница.

Видимо, руководствуясь этими размышлениями, Станислав Черчесов произвел три существенных изменения в составе: Федор Кудряшов и Игорь Смольников появились вместо привычных Марио Фернандеса и Юрия Жиркова, а в нападении вышел Алексей Миранчук вместо Александра Головина.

В составе Уругвая тоже произошли некоторые перестановки, однако двух ключевых исполнителей в защите и одного в атаке Оскар Табарес не убирали: Диего Годин и Луис Суарес с Эдинсоном Кавани остались на месте. Видимо, Уругваю первое место в группе было все же важнее.

На исполнении гимнов 45-тысячная «Самара Арена», конечно, неплохо поддержала россиян, однако и уругвайцы пели довольно отчетливо, хоть и слегка терялись визуально на фоне бело-голубых цветов арены.

Самый громкий всплеск эмоций у фанатов произошел сразу после стартового свистка. Ревели все — и наши, и гости, предвкушая 90 минут великолепного футбола в исполнении двух лидеров группы А.

К сожалению, ожидания оправдались лишь у латиноамериканской части болельщиков. Красно-белая армия фанатов принималась время от времени заряжать «Россия! Россия!», и один раз в первом тайме даже прозвучало «Нужен гол!», однако с самого начала все пошло не по сценарию нашей команды.

Автор первого гола на этом чемпионате мира Юрий Газинский получил желтую карточку уже на десятой минуте, «привезя» опасный штрафной. Игорь Акинфеев выстроил стенку так, что правый угол ворот остался полностью свободным — видимо, рассчитывал закрыть его сам. Однако, когда Суарес пробил именно туда, капитан сборной России почему-то оказался к этому совершенно не готов — 1:0.

Уругвайские фанаты громогласно возрадовались — на фоне умолкших россиян испаноязычные празднования стали особенно слышны. Подопечные Черчесова раненым зверем понеслись на ворота соперника, однако все их попытки быстро сравнять счет ни к чему не приводили.

Артем Дзюба и Денис Черышев пытались что-то творить на пару в атаке: форвард исправно цеплялся за мячи и скидывал их партнерам под удар (которого почему-то никак не было), а полузащитник зарабатывал угловой за угловым своими проходами по левому флангу.

Именно после одного из угловых возник, пожалуй, самый опасный момент сборной России в первом тайме: Дзюба здорово пробил головой — мяч слегка перелетел перекладину.

После этого публика еще какое-то время скандировала «Россия!» как заведенная, но долго такое воодушевление не продержалось.

В принципе такая же ситуация наблюдалась на предыдущих матчах отечественной команды: фанаты по-настоящему заводились только после голов своей команды. В Самаре забитых мячей не было, и долгожданного оживления все никак не наступало. Лишь разрозненно звучали одинокие дудки, чем-то напоминая сигналы в бесконечно-унылой пробке.

Тем временем ситуация на поле все больше походила на транспортный затор, сквозь который сборная России никак не могла пробиться, а вот ее соперник почему-то пролетал по соседнему ряду на полной скорости.

В середине первого тайма Диего Лашальт удвоил преимущество Уругвая: после его удара мяч угодил в недавнего героя России Черышева и срикошетил точно в левый нижний угол — Акинфеев снова оказался не готов. К слову, этот гол позже переписали с Лашальта на российского полузащитника. Грустно, что свой четвертый мяч на чемпионате мира Черышев забил именно таким образом.

Уругвайская публика теперь радовалась чуть менее сдержанно: такого легкого матча они явно не ожидали и, может быть, даже не очень хотели. Многие открыто признавались, что желают ничейного результата или даже поражения, чтобы в 1/8 финала сходить на матч в Москве, а не в Сочи, до которого добираться гораздо сложнее.

Однако у россиян все валилось из рук: на исходе получаса встречи счет уже мог быть 3:0 в пользу небесно-голубых, если бы Родриго Бентанкур сумел как следует пробить из пределов штрафной (Акинфеев здесь выручил команду, слегка задев ногой мяч), либо Кавани успел на добивание.

Смольников, которому наконец доверили проявить себя на чемпионате мира, несмотря на статус запасного в «Зените», получил вторую желтую карточку на 36-й минуте встречи и теперь уже вряд ли появится в составе до конца мундиаля.

Под конец тайма Черчесов, чье раскрасневшееся лицо в отчаянном крике уже не раз показали по большому экрану, начал производить замены. Ушел нацеленный на атаку Денис Черышев — его заменил защитник Марио Фернандес. В перерыве вместо висящего на желтой карточке Газинского на поле появился другой опорник Далер Кузяев.

Вскоре на скамейку запасных присел и Алексей Миранчук, который, как и Смольников, не сумел проявить себя во всей красе, хоть и не провалился. Спасать честь команды вышел Федор Смолов.

Пока Черчесов ломал голову над загадочной русской сборной, думая, как заставить ее играть, наставник уругвайцев Табарес с тросточкой скакал на кромке поля, заводя своих подопечных и требуя, чтобы они не сбавляли темпа. Неудивительно, что небесно-голубые сохранили высокий уровень мотивации, видя своего главного тренера, который, несмотря на серьезные проблемы с ногами, отдает все силы во время матча.

С начала второго тайма российские болельщики активизировались и тоже попытались вдохновить своих любимцев хотя бы на один гол. Все тот же репертуар — «Россия!» и «Нужен гол!» — зазвучал чаще. Уругвайцы попробовали один раз зарядить свою кричалку, но тут же были освистаны, а затем и перепеты российскими визави.

На трибунах даже появился неоднозначный плакат «УСЫсь, но победи!», явно намекающий на акцию «усы надежды», организованную в честь наставника отечественной сборной.

Моменты у наших футболистов действительно возникали: один раз Смолов очень красиво прошел по флангу, ворвавшись в чужую штрафную, но отпасовал прямо в руки вратарю, в другой раз Дзюба здорово вышел на ударную позицию, и никто ему не мешал бить, однако Артем зарядил «в молоко».

Но чего-то все время не хватало, и на 90-й минуте, когда Кавани внес мяч в сетку после удара головой Година и сделал счет разгромным, можно было окончательно констатировать, что с первой частью мотивационного плаката про «усы» россияне справились, а вот со второй совсем не задалось.

По итогам этой встречи отечественная команда заняла второе место в группе А и сразится в 1/8 финала с сильнейшим соперником из квартета В. Остается надеяться, что все невероятные ошибки вратаря и удаления были израсходованы в этой игре с Уругваем.