КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
Продам студию
продам
продам
Продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Провалился асфальт под ногами чиновников на ул. Ушакова в Бердске

«Бердский острог» не открыли в назначенное время в Бердске

Улицкая: на 150 лет отстает Россия от Европы

Прокуратура Бердска: За смерть выпавших из окна детей родителей могут лишить свободы

Нашли новую площадку для гигантской мусорной свалки власти Новосибирской области

Сверхмощную ядерную торпеду хотят создать в России

Общественники просят жилье для молодых медиков ЦГБ Бердска

На митинг протеста за нормальный адрес вместо 138 знаков выйдут жители Бердска

До середины июля без горячей воды останется Микрорайон Бердска

КПРФ впервые отказалась от борьбы за губернаторское кресло в трех регионах

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Инструкция: Когда вызывать скорую помощь в Бердске

Не всегда скорая помощь может приехать на ваш вызов. Но при этом врач проконсультирует, в какое медучреждение вам стоит обратиться.

26.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Инструкция: Когда вызывать скорую помощь в Бердске

Ежедневно сотрудники скорой помощи спасают жизни бердчан

Когда человеку плохо, нужно обращаться в скорую помощь по телефону «03» — это с детства знают многие поколения жители Бердска. Но постепенно к нему добавился «030» — с мобильного, единый телефон экстренных служб «112». О том, какие вызовы бывают экстренными, а какие неотложными рассказал главврач бердской горбольницы Юрий Краморов

На основании приказа министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 года №388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» и приказа министерства здравоохранения Новосибирской области №1413 от 14 мая 2018 поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме являются:

1. Нарушения сознания, представляющие угрозу жизни (потеря сознания, внезапное изменение уровня сознания).

2. Нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни (остановка дыхания, приступ удущья, внезапное усиление одышки).

3. Нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни (остановка кровообращения, шок, нарушение сердечного ритма с падением гемодинамики, острая сердечная недостаточность).

4. Психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими непосредственную опасность для него или других лиц.

5. Внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни (острый коронарный синдром, внезапная интенсивная абдоминальная боль).

6. Внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы органов, представляющие угрозу жизни.

7. Травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни.

8. Термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни.

9. Внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни.

10. Роды, угроза прерывания беременности.

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме являются:

1. Внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков угрозы жизни, требующие срочного медицинского вмешательства.

2. Внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требующие срочного медицинского вмешательства.

3. Констатация смерти (за исключением часов работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях).

Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, оказывается в следующих формах:

1. Экстренной — при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.

2. Неотложной — при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.

Не выписывают больничные и рецепты

В случаях, когда обращение не подлежит обслуживанию бригадой скорой помощи, старший врач, руководствуясь правилами приема вызовов и классификатором поводов, имеет право отказать вызывающему в приеме вызова, при этом он предоставляет информацию о том, в какое учреждение здравоохранения гражданину следует обратиться за медицинской помощью.

Отделение скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «БЦГБ» не выдает документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, судебно-медицинских заключений, не проводит экспертизу алкогольного опьянения.

Медицинские работники бригад скорой медицинской помощи не выписывают рецепты, не назначают систематическое лечение больных на дому, не выполняют назначения лечащих врачей при отсутствии экстренных медицинских показаний.

В ситуациях, не требующих вызова бригады скорой помощи, сотрудники скорой помощи консультаций по телефону не проводят. В случаях необходимости оказания первой медицинской помощи может быть получена консультация старшего врача скорой помощи.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Инструкция

Последние новости:
Силуанов: средняя пенсия достигнет 20 тысяч рублей Провалился асфальт под ногами чиновников на ул. Ушакова в Бердске «Бердский острог» не открыли в назначенное время в Бердске

(1) Комментарий

  1. Зима

    Инструкция для медиков.
    Ну откуда обычный смертный может знать про абдоминальный синдром и этиологию? Как он может определить, есть ли угроза жизни и т.д. Инструкция хорошая, но её нужно перевести на русский язык.

    Thumb up 10 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Аренда беседок - скидка 30%
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика